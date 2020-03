Coronavirus, superate le mille vittime

" Vedremo l'effetto di queste misure tra un paio di settimane ", ha spiegato ieri il premier Giuseppe Conte dopo la firma del nuovo decreto per contenere la diffusione del coronavirus. Ma la speranza di vedere un bollettino senza decessi e contagi o con numeri molto ridotti è sempre viva. Come ogni giorno, il commissario per l'emergenza e capo della Portezione civile Angelo Borrelli inizia con il numero dei guariti: 213 per un totale di 1.258.

"I postivi sono saliti di 2.249 per un totale di 12.839", ha spiegato Borrelli. "189 i deceduti, 1.016 in totale".

Lombardia

Crescono i numeri in Lombardia. "I positivi ad oggi sono 8.725 con una crescita in linea rispetto a ieri (+ 1.445) - ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera -. I decessi legati al coronavirus sono saliti a 744, 127 in più di ieri".

"Stiamo resistendo, ce la stiamo facendo. Non solo ci stiamo provando, fino ad oggi la nostra battaglia la stiamo vincendo", ha continuato Gallera spiegando anche che "siamo a 1.067 posti in terapia intensiva, eravamo a 947 ieri. Siamo riusciti ad aprire 120 posti di terapia intensiva in un giorno. È un lavoro incredibile e per i prossimi giorni apriremo altri 16 posti al San Carlo e altri 20 al Papa Giovanni".