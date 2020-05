Coronavirus, un vaccino tradizionale funziona sugli animali

Un vaccino tradizionale, chiamato "PiCoVacc" potrebbe essere efficace per contrastare il Coronavirus. La notizia, che giunge dritta dalla Cina, è stata divulgata attraverso la rivista Science con l'articolo Rapid development of inactived vaccine canditate for SARS-CoV-2 del 6 maggio 2020.

Test sui macachi

I test preliminari condotti sugli animali, e nello specifico sui machachi e nei topi, pare abbiano sortito risultati incoraggianti immunizzando i primati dal patogeno responsabile dell'infezione. Stando a quanto riferiscono gli autori della sperimentazione, il vaccino è in grado di sviluppare una quantità di anticorpi contro la proteina 'spike' del virus (quella che penetra nelle cellule) di dieci volte superiore a quella rinvenuta nel plasma iperimmune dei pazienti guariti dal Covid-19.

Come funziona il vaccino

Il vaccino viene ricavato da 'virus inattivati purificati', ovvero, che hanno perso la carica virale. Il patogeno viene alimentato in laboratorio, poi purificato e inattivato in modo che non sia in grado di moltiplicarsi. " Lo si inattiva con procedimenti fisici basati sul calore fino a renderlo del tutto innocuo, ma ancora capace di stimolare correttamente il sistema immunitario. - spiega il virologo Roberto Burioni sulla rivista Medical Facts - In questo caso, sostanzialmente, non si inietta più nel paziente un virus ma delle proteine inerti che stimolano una risposta contro il virus dal quale provengono ". Per l'individuazione del candidato, il team di scienziati cinesi ha operato su ceppi isolati di 11 pazienti ricoverati in diversi Paesi, tra cui, anche Spagna e Italia.

Risultati