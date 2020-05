Coronavirus, lo studio in Russia: "Virus sopra i 30 gradi perde forza"

" Il virus sopra i 30 gradi perde forza ". A rivelarlo è l'Autorità per la salute Russa Rospotrebnazor in un bollettino diffuso attraverso il canale di messaggistica istantanea Telegram nella giornata di venerdì 8 maggio 2020.

Cosa rivela lo studio russo

Poche righe ma che lasciano ben sperare circa un drastico calo dei contagi con l'arrivo della 'bella stagione'. Stando a quanto si apprende dalla comunicazione diramata dal servizio federale responsabile della supervisione della protezione dei diritti dei consumatori e del benessere umano in Russia , il Covid-19 potrebbe avere le ore contate. Sebbene non siano stati rilevati i dettagli " dello studio approfondito " - questo è quanto recita fedelmente il testo del messaggio - i ricercatori russi sono certi che il patogeno diventerà meno aggressivo durante i mesi estivi. " Diventa completamente inattivo, o perde la sua capacità di causare la malattia, quando le temperature dell'aria sono superiori a 30 gradi sopra lo zero ", scrive Rospotrebnazor. " La bassa umidità e i raggi solari distruggono il virus - si legge nel bollettino - La bassa umidità e i raggi solari lo distruggono e muore del tutto ad una temperatura superiore ai 70 gradi centrigradi ".

Le previsioni dei ricercatori di Harvad e del Mit