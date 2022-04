"Illegittimo quello del papà in automatico". La Consulta "cambia" il cognome ai neonati

"Il figlio assume il cognome di entrambi i genitori ". A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale, che oggi ha esaminato la questione della legittimità costituzionale sulle norme che regolano l'attribuzione del cognome ai figli, che assumono di regola quello del padre.

La Corte, ha fatto sapere l'Ufficio comunicazione, ha ritenuto la norma discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio e non corrispondente al principio di uguaglianza. Per questo, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta del cognome da attribuire al proprio figlio, per permettergli di formare la propria identità, senza che ciò vada a discapito di uno dei genitori. Secondo la Corte, quindi, la regola dovrebbe prevedere l'assunzione da parte del figlio del cognome di entrambi i genitori, nell'ordine concordato da loro.