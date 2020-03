L'epidemia ora sta rallentando? Cosa dicono i numeri del Nord

"La crescita dei casi sta rallentando nelle Regioni dove l’epidemia è cominciata ". È quanto emerge dai dati sui pazienti contagiati resi noti dalla protezione civile. Infatti, dopo un aumento elevato dei malati da coronavirus regsistratosi in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, i numeri comunicati nella conferenza stampa fanno ben sperare.

In effetti, spiega al Corriere della Sera Maria Rosaria Capobianchi, direttore della Virologia dell'ospedale Spallanzani di Roma, " l'aumento generale dei casi è inferiore a quello del giorno precedente" . Il bollettino dell'11 marzo parlava di 10.590 casi positivi, che il 12 erano saliti a 12.839, con un aumento di 2.249 casi, mentre ieri, la protezione civile ha comunicato la presenza di 14.955 casi: si tratta di 2.116 persone in più, 133 persone in meno rispetto al giorno precedente. Numeri che potrebbero " essere un indizio favorevole - spiega la virologa - ma tanti fattori vanno considerati ". Inoltre, il numero dei pazienti positivi al Covid-19 indicato nei bollettini " rispecchia una situazione variegata. C’è una differenza tra le zone dove i focolai sono cominciati e quelle che invece si trovano adesso all’inizio dell’epidemia ".

Infatti, se in alcune Regioni del Nord sembra esserci un calo di pazienti da Covid-19, " altrove c'è un aumento sostenuto": "In molte regioni la curva dell’epidemia, cominciata più tardi, è in salita ", spiega la virologa che, insieme a una squadra di sole donne, aveva isolato il primo coronavirus diagnosticato in Italia. E avverte: "Potremmo raggiungere anche in altre zone gli stessi numeri di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna in proporzione agli abitanti. La speranza di tutti è che le misure di contrasto messe in campo quando ancora c’era tempo per agire siano efficaci ". Ma per capire se la diminuzione dei casi al Nord sia un segnale incoraggiante ci vorrà del tempo: "I dati- spiega Capobianchi- hanno bisogno di consolidarsi nel tempo. Nella comunicazione potrebbero esserci dei ritardi che in qualche modo causano un disallineamento dei dati" .