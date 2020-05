"Covid? Il governo ci ha dimenticato". L'inferno degli italiani all’estero

Italiani sì, ma dimenticati all'estero. Durante la crisi coronavirus, non sono pochi i connazionali che nella speranza di tornare in Patria si sono trovati di fronte il muro di gomma di un governo che non è stato in grado di organizzarne il rientro. Ne parleremo oggi, in questa diretta live.

In collaborazione con ilGiornale.it e l’associazione Eureca, racconteremo – attraverso testimonianze, petizioni e flash mob sui social – quanto sta accandendo agli italiani rimasti bloccati all’estero durante il periodo del coronavirus. Coordinati dal Presidente di Eureca Angelo Polimeno Bottai, interverranno i giornalisti Serena Sartini (askanews) Giuseppe De Lorenzo (IlGiornale.it), Vincenzo Arcobelli per il CGIE-USA, Salvatore Pellecchia della Fit-Cisl, Patrizia Angelini, presidente del Festival “Italia in the World”, l'onorevole Simona Baldassarre, l'onorevole Andrea Del Mastro.

Racconteranno il loro "calvario" Giordano Bruno Guerri dalla Spagna, Doreley Cammarano dall'Uruguay, Adele Castellaccio di #IoRientroaCasa dal Marocco e Roberto Nativi dalla Romania. Storie, vicende, errori, su cui cercheremo di proiettare un po' di luce.