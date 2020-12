Covid, medico negazionista: la Asl taglia il 20% del suo stipendio

La Asl To4 di Torino ha scelto di usare il pugno duro contro un medico di medicina generale negazionista sulla pandemia di Covid-19. Giuseppe Delicati, originario di Foligno, da 12 anni medico di famiglia con studio a Borgaro Torinese, nonché ex ufficiale medico di complemento richiamato durante la guerra in Kosovo, si è visto ridurre lo stipendio con un provvedimento disciplinare. La sanzione prevede, a partire dal prossimo 31 dicembre e per ben cinque mesi, il taglio del 20% del compenso percepito dal professionista.

Il dottore, finito nell'occhio del ciclone, aveva registrato un video in cui sconsigliava agli utenti di non effettuare la vaccinazione influenzale e antipneumococcico. Entrambe, a detta di Dlicati, avrebbero spalancato le porte al coronavirus. Il filmato è stato quindi diffuso sui social lo scorso ottobre, in piena seconda ondata di Covid-19. Concetti del genere sono ovviamente in contrasto con le analisi effettuate dall'Istituto Superiore della Sanità e dal Ministero della Salute.

La teoria del medico

Scendendo nel dettaglio, Delicati tirava in ballo anche il Pentagono americano e l'Università di Cambridge. " Mi chiamo Giuseppe Delicati. Sono un ex ufficiale medico dell'Aeronautica. Volevo fare un invito per la prossima vaccinazione antinfluenzale ": questo l'incipit del video, ora rimosso. " Secondo gli Americani ci sarebbe una stretta correlazione tra il beta coronavirus e il vaccino antinfluenzale ", spiegava poi il medico, sottolineando come la sua teoria fosse supportata anche dal virologo Giulio Tarro.

In termini tecnici, Delicati sosteneva che il vaccino antinfluenzale e quello antipneumococcico non facessero altro che amplificare la cosiddetta tempesta interleuchinica - ovvero la sostanza presente all'interno del nostro organismo che interviene nella risposta immunitaria – al punto da mettere in pericolo la vita dei pazienti. Non solo: lo stesso vaccino antiinfluenzale sarebbe stata la causa principale della maggior parte dei decessi da coronavirus registrati in quel di Bergamo.