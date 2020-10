Covid, il racconto di Roberto Giacobbo: "Ero a un passo dalla fine"

Si allunga la lista dei volti noti che dichiarano di essere entrati a contatto con il nuovo coronavirus. L'ultimo in ordine di tempo a rivelare di essere stato malato di Covid è stato Roberto Giacobbo, giornalista e divulgatore, conduttore del programma Freedom su Italia1. Ha parlato a Verissimo, nella puntata che andrà in onda domani a partire dalle 16 su Canale5.

Roberto Giacobbo ha contratto una forma particolarmente grave di Covid, che l'ha portato al ricovero: " Sono stato in rianimazione. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine ". Roberto Giacobbo ha contratto il coronavirus lo scorso 5 marzo, quando ancora il Paese non era in lockdown e la situazione non era perfettamente nitida.

A differenza di altre persone, Roberto Giacobbo è probabilmente in grado anche di stabilire dove lo ha contratto e in che modo: " È successo il 5 marzo. Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo, una laringite ha falsificato i sintomi. Avevo la febbre alta, non stavo bene ". L'allerta nel Paese c'era già, si iniziavano a conoscere i sintomi e così Giacobbo ha deciso di acquistare un pulsometro in farmacia, per misurare la pressione sanguigna e, forse, questo gli ha salvato la vita: " Una mattina ho sentito una maggiore difficoltà nel respiro e dopo poche ore l’ossigenazione era crollata. Sono corso in ospedale ".

Il racconto di Giacobo del suo ricovero a Silvia Toffanin è del tutto simile a quello di tanti altri pazienti Covid, privati di tutto, anche degli affetti, Covid, il racconto di Roberto Giacobbo: al momento dell'ingresso in ospedale: " Mi hanno tolto tutto, anche la fede nuziale. Ho pensato che sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbero avuto le mie figlie e mia moglie. Non avrebbero potuto piangere neanche il corpo ".