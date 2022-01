Covid, svolta nel bollettino: via i positivi asintomatici dai ricoveri

La tanto attesa svolta nel conteggio dei ricoveri Covid è arrivata, o almeno sembra: dando ascolto alla richiesta delle Regioni, il ministero della Salute ha preso in considerazione l'idea di escludere i pazienti ricoverati per cause diverse ma positivi al Covid dall'elenco dei ricoveri e quindi dal relativo calcolo dell'occupazione dei posti letto in area medica.

Il dibattito sul bollettino

Il "giallo", però, sta nella precisazione del dicastero " relativamente alle odierne indiscrezioni di stampa ". Il ministero, infatti, afferma " che nessun atto formale è stato disposto al momento da parte del ministero della Salute. Fermo restando quanto riconosciuto ieri dall'Istituto Superiore di Sanità è ovviamente sempre aperta l'interlocuzione con le Regioni ". È quanto precisato a proposito del conto ricoveri dei positivi asintomatici Covid.

Cosa succede concetramente, quindi? Seppur conteggiati come casi Covid, non saranno conteggiati tra i ricoveri dell'Area Medica Covid. fermo restando il principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti. Come abbiamo scritto sul Giornale.it, le Regioni aveveano chiesto un cambio di passo al governo proponendo l'eliminazione dei positivi senza sintomi dal conteggio dei contagi, e una distinzione sui numeri dei ricoverati causa Covid da quelli già ricoverati per altre patologie e risultati poi positivi. Tra le Regioni capofila figurano la Lombardia, che ha richiesto " una rappresentazione più realistica e oggettiva della pressione sugli ospedali causata dal Covid ", perché non tutti i ricoverati positivi sono in ospedale causa virus, e il Veneto di Luca Zaia che una decina di giorni fa aveva proposto al governo di modificare la definizione di caso: " Non è più chiunque passi per strada ma è il sintomatico ".

"Nuovo passo verso il buonsenso"

" Da oggi, secondo la nuova circolare del ministero della Salute, i pazienti ricoverati nei nostri ospedali per altre patologie che risultino poi positivi al virus ma asintomatici, saranno contati tra i casi Covid ma non verranno conteggiati nel consueto bollettino con cui i territori vengono classificati in zona gialla, arancione o rossa. Un nuovo passo verso il buonsenso e la semplificazione, come avevano chiesto le Regioni ", ha scritto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook.

"Spiegare il numero dei ricoveri"

Tra i virologi il professor Matteo Bassetti è stato tra i primi a voler eliminare il metodo di conteggio dei casi e dei ricoverati di Covid evitando bollettini quotidiani "che mettono l'ansia" e cercando di distinguere realmente il numero di chi è deceduto solo per il virus e chi per altre patologie (pur essendo positivo). " Se il paziente entra in ospedale per tutt'altro, ma è positivo e muore, viene automaticamente registrato sul modulo come decesso Covid. Sono numeri assolutamente falsati " sostiene il primario di Malattie infettive al San Martino di Genova.