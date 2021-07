Crolla la porta di un campetto da calcio: muore 12enne

La porta del campetto di calcio gli è crollata sulla testa finendo per schiacciarlo. La tragedia, in cui ha perso la vita un ragazzino di soli 12 anni, è avvenuta mercoledì 7 luglio, a Carini, in provincia di Palermo. Inutili i tentativi di soccorso: la giovanissima vittima è morta su colpo.

La tragedia

I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri, a Carini, in provincia di Palermo. Stando a quanto si apprende dalle prime ricostruzioni del drammatico accaduto, la tragedia si sarebbe consumata sul rettangolo verde del campetto di via Aldo Moro, in un area dismessa del centro cittadino.

Il ragazzino, di soi 12 anni, sarebbe stato travolto dalla porta che si sarebbe rovesciata improvvisamente finendo per colpirlo alla testa. A dare l'allarme al 118 sarebbero stati i compagni di gioco. Ma nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorritori, per il 12enne non vi è stato nulla da fare: le lesioni subite, verosimilmente da schiacciamento, sono state fatali.

Sul posto, oltre al personale del pronto intervento sanitario, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che hanno posto sotto sequestro l'area.

La dinamica dell'accaduto

Non è ancora stata chiarita la dinamica dell'accaduto. Dalle primissime informazioni trapelate dalle agenzie, sembrerebbe che la porta non fosse fissata al terreno, motivo che spiegherebbe il cedimento inatteso. Tuttavia, saranno i rilievi del reparto scientifico e le testimonianze dei compagni di gioco a chiarire la dinamica del drammatico accaduto.

In queste ore, i carabinieri e la polizia municipale di Carini stanno cercando di accertare se il gruppo stesse giocando in un campetto allestito dagli stessi ragazzi o in una struttura abbandonata. Il pubblico ministero, dopo la ricognizione del medico legale, sta valutando se effettuare o meno l'autopsia.