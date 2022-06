Crolla la tettoia per il concerto di Elisa, 2 gli operai travolti

Il concerto di Elisa, in programma nella serata di oggi martedì 28 giugno a Bassano del Grappa, è stato rinviato al prossimo 3 agosto a causa del cedimento della tettoia del palco allestito per l’esibizione della cantante che ha travolto due operai. Fortunatamente i due uomini, che stavano lavorando alla struttura, sono rimasti feriti in modo lieve e non hanno riportato gravi conseguenze. Il fatto è avvenuto verso le 13 di ieri, nel momento in cui quasi tutte le persone impiegate nell’allestimento del palco erano in pausa pranzo. Proprio questo particolare ha fatto sì che il numero degli operai coinvolti nel crollo fosse limitato.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, la tettoia si sarebbe piegata di circa 45 gradi cadendo sul palcoscenico, che era stato costruito all’interno del Parco Ragazzi del '99, un villaggio della sostenibilità in cui si tengono concerti e manifestazioni live e altre attività. Appena sono intervenuti, i vigili del fuoco hanno messo l’intera zona in sicurezza attraverso delle transenne e hanno provveduto ad affidare i due operai rimasti feriti al personale sanitario presente in loco. L’organizzazione del tour ha preso subito le distanze da quanto avvenuto. Il manager della Friends & Partners, Ferdinando Salzano, ha infatti fatto sapere: “Il montaggio non è di nostra competenza, ma della produzione del festival che gestisce l'evento. Siamo soltanto ospiti con lo show di Elisa”.

Il tragico precedente

La cantante 44enne, che ha tenuto a rassicurare i suoi fan riguardo le condizioni di salute dei due uomini rimasti feriti nel crollo, è stata quindi costretta a rinviare la prima data del suo tour 'Back to the Future’. La cantante triestina non è però l'unica artista italiana che ha avuto incidenti del genere durante l’allestimento della struttura per il suo spettacolo musicale. Nel 2012 era successo anche a Laura Pausini. In quel caso la location era Reggio Calabria e l’operaio di 32 anni, Matteo Armellini, era deceduto dopo essere stato schiacciato da alcuni tubi del palco che stava montando per il concerto della cantante romagnola. Anche altre due persone rimasero ferite.