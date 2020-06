Il ct di Alex Zanardi: "È andato contro un autotreno. Dopo impatto respirava ancora"

" Dopo l'incidente parlava. Sull'ambulanza non lo so ". Sono gravi le condizioni di Alex Zanardi, l'ex pilota di Formula 1, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, il viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Investito da un camion, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Secondo quanto raccontato dai testimoni, dopo l'impatto Zanardi è rimasto cosciente, almeno fino all'arrivo dei soccorsi. " C'è voluto per far arrivare l'elicottero, siamo in mezzo a un bosco e hanno dovuto spostarlo. Dall'incidente ai soccorsi sono passati venti minuti, ma c'è voluto molto per metterlo su, lo assistiva la moglie. Dopo l'incidente parlava. Sull'ambulanza non lo so ", ha spiegato a Radio Capital Mario Valentini, Commissario tecnico della nazionale di Paraciclismo. " Quando è stato varcato sull'elisoccorso Zanardi respirava ancora ", ha confermato Alessandro Cresti, ciclista paralimpico che fa parte dei giovani seguiti da Zanardi, arrivato in bicicletta qualche secondo dopo l'incidente.

Valentini ha poi raccontato l'incidente del campione paralimpico. " C'è un rettilineo lungo, in discesa, al 4% - ha affermato -. Dicono che si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti. L'autotreno si è spostato di un metro ma l'ha preso uguale. Non c'ero, ero staccato. Era una giornata di sole, tutti contenti, eravamo a 20 km da Montalcino, ci aspettavano tutti... non ha sbagliato l'autotreno, ha sbagliato Alex, ha imbarcato ". L'incidente è avvenuto lungo la statale 146 fra Pienza e San Quirico d'Orcia, la corsa doveva arrivare a Montalcino.