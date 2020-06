Grave incidente per Zanardi: trasferito con l'elisoccorso in ospedale

Brutto incidente per Alex Zanardi che è rimasto coinvolto in un grave sinistro in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, il viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Secondo quanto riporta RadioSienaTV l'incidente sarebbe avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza e da quanto si sa pare sia avvenuto contro un mezzo pesante. La staffetta di “Obiettivo Tricolore” faceva tappa nel territorio senese grazie al progetto di Obiettivo3 ideato proprio da Alex Zanardi per avviare allo sport i ragazzi disabili e provare a centrare con l'oro un pass per le Paralimpiadi di Tokyo.

Pare si sia trattato di un brutto scontro proprio tra la handbike di Zanardi e un camion con il pluricampione che è stato subito trasportato in ospedale con l'elisoccorso presso l'ospedale Le Scotte di Siena in codice 3 con le sue condizioni che sarebbero state definite gravi avendo anche riportato un politrauma. La tappa che si stava svolgendo avrebbe dovuto terminare a Montalcino con l'incidente che è avvenuto tra Pienza e San Quirico. Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche i carabanieri, la polizia municipale dell'Amiata-Valdorcia e i vigili del fuoco.

Dalle prime ricostruzioni sembra che Zanardi, durante un tratto che stava percorrendo in discesa in una semicurva verso destra, abbia perso il controllo del mezzo, scivolando nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion con cui è poi avvenuto l'impatto.

La carriera di Alex

Zanardi è da sempre un grande sportivo dato che oltre ad essere un pilota automobilistico è anche un paraciclista che nel corso della carriera ha vinto due mondiali di CART nel 1997 e 1998 ed è stato anche campione italiano superturismo nel 2005. Nel paraciclismo ha invece conquistato quattro medaglie d'oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, e otto titoli ai campionati mondiali su strada. Il campione emiliano ha anche gareggiato per cinque stagioni in Formula Uno tra il 1991 e il 1999 dove ha corso con le diverse scuderie: Jordan, Minardi, Lotus e nel 1999 con la Williams, pur senza mai ottenere risultati esaltanti.

Il 53enne di Bologna è stato anche un miracolato dato che 19 anni fa, nel 2001, ebbe un grave incidente che ebbe come conseguenza l'amputazione di entrambi gli arti inferiori. Nonostante questo bruttissimo e gravissimo episodio Alex è sempre stato un grande esempio di forza di volontà, al pari della più giovane e altrettanto sfortunata Bebe Vio: veri esempi dello sport paralimpico e non solo.

Zanardi si è anche dilettato nella conduzione televisiva ed è conosciuto per il suo grande senso dell'umorismo. Basti pensare che una volta appresa la notizia dello spostamento delle Olimpiadi di Tokyo 2020 al 2021 aveva commentato così la notizia: "Passatemi la battuta, ma questa notizia che apprendo ora con voi mi taglia proprio le gambe".