Solo 3 minuti: tanto è durato l'ultimo volo del Pilatus Pc-12 YR-PDV partito dall'aeroporto di Milano Linate, che poi si è schiantato nella periferia del capoluogo lombardo. Il decollo, stando ai dati finora noti, è avvenuto alle 13.04. Lo schianto alle 13.07. L'aereo, un velivolo privato, era diretto a Olbia e lo scorso 30 settembre, con un volo durato poco più di 3 ore, era arrivato a Milano da Bucarest.

Il tracciato dell'aereo parla chiaro: il velivolo è caduto quasi in picchiata contro la palazzina nei pressi della stazione della metropolitana e dell'autosilo, sul confine con il comune di San Donato. Il tempo a Milano è quello tipico autunnale di queste parti, una giornata uggiosa con pioviggine, niente che possa creare particolari problemi a un aereo in fase di decollo. Ora saranno le autorità a far luce su quanto accaduto ma i tracciati preliminari del volo forniti da Flightaware, che segnano il percorso dal decollo allo schianto, possono già dare le prime informazioni su quanto sia accaduto in quei 180 secondi che hanno separato i passeggeri dalla morte.

Screenshot da Flightradar24

Il decollo è stato effettuato alle 13:04:12. Fino alle 13:07:29 l'aereo ha correttamente effettuato la salita anche se non in maniera regolare. Infatti, alle 13:06:53, l'aereo ha un'improvvisa variazione positiva dell'altitudine rispetto al tempo di 914, viaggia a 306 km/h e si trova a 1.295 metri. Da questo punto in poi sembra avere un rallentamento, alle 13:07:10 la velocità di salita (RoC) scende fino a 533 e anche la velocità rallenta, arrivando a 241 km/h, mentre la quota raggiunta è di 1.600 metri.

Alle 13:07:29 il tasso di salita si inverte e diventa negativo, -65, mentre l'aereo sembra riprendere velocità fino a 315 km/h e la sua quota sale, ma solo fino a 1.615 metri. Questa sarà la massima altitudine raggiunta dal volo YR-PDV. Alle 13:07:45 il tasso di salita è di -200, la velocità è aumentata ancora fino a 365 km/h ma l'altitudine è scesa a 1.562. Quasi una picchiata per il volo. Da quel momento non ci sono più informazioni. L'aereo si è schiantato dopo aver percorso poco meno di 20 km, seguendo una rotta quasi ad anello.