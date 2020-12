Oggi avete fatto questo errore? Occhio, così scatta la batosta

Il giorno di Natale quest’anno lo passeremo in rosso, non inteso come colore di vestiti e decorazioni, ma proprio in zona rossa fatta di divieti e raccomandazioni. L’importante è aver ben chiaro cosa possiamo e cosa non possiamo fare oggi, in modo da non rischiare di incorrere in multe anche pesanti. Diamo quindi un’occhiata a quali spostamenti saranno ammessi e alle regole da seguire.

Le regole per il Natale

Potremo in coppia andare a far visita a familiari e amici, a bordo della stessa vettura se conviventi. Solo due quindi, tenendo conto che eventuali minori di anni 14 e persone invalide o non autosufficienti non verranno conteggiate. Nel decreto di Natale si legge che “lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22” , fuori dal coprifuoco che quindi deve essere rispettato. Non si potrà uscire dai propri confini regionali, tranne che “i residenti nei comuni sotto i cinquemila abitanti, sempre però entro i 30 chilometri dalla propria residenza e senza andare verso i capoluoghi di provincia” . Ci si può anche fermare a dormire presso familiari e amici.

Il pranzo con parenti e amici

Nonostante qualcuno avesse nei giorni scorsi auspicato controlli da parte delle forze dell’ordine anche nelle abitazioni private, questi sono scongiurati. Salvo per segnalazioni di reati o disturbo della pubblica quiete. Sia nei luoghi privati che pubblici vige il divieto di organizzare feste e

Gli esperti hanno però tenuto a dare qualche consiglio per chi inviterà a casa propria parenti e amici, anche se la cosa migliore sarebbe trascorrere le feste con il proprio nucleo familiare. Se proprio si vuole allargare la cerchia di commensali, massimo due in più. La mascherina va sempre indossata, tranne quando ci si siede a tavola, e si deve mantenere la distanza di sicurezza. Importante ricordarsi di aprire le finestre ogni ora per qualche minuto, in modo da permettere il cambio d’aria. Se vi sono soggetti fragili o anziani dovrebbero stare lontani dai bambini e, se possibile, mangiare in tavoli separati. Attenzione anche a non passarsi bicchieri, piatti e posate. Tranquilli neanche durante lo scambio dei regali: prima e dopo è necessario disinfettarsi bene le mani.

Messa e volontariato

Durante tutto il giorno di Natale sarà possibile raggiungere la chiesa più vicina alla nostra casa per ascoltare la messa, sempre mantenendo la distanza dagli altri fedeli e rispettando le regole di capienza del luogo di culto. Sarà possibile per chi vorrà fare attività di assistenza e volontariato uscire dalla propria casa. Come si legge nel decreto, “sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato” , e quelle convenzionate con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio.

Bar e ristoranti saranno chiusi, consentito solo l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. Sarà consentito uscire di casa per fare attività motoria e una passeggiata, ma sempre indossando la mascherina e restando in prossimità della propria abitazione. Purché da soli. Si potrà anche portare a spasso il cane e i parchi cittadini resteranno aperti. Le seconde case saranno raggiungibili solo se situate all’interno della stessa regione di residenza. Le famiglie potranno raggiungerle a bordo di una sola vettura. Il ritorno a casa è sempre consentito, anche durante le ore di coprifuoco. Chi vorrà restare a dormire da familiari o amici potrà tranquillamente farlo. Il rientro al proprio domicilio è sempre consentito.

Quarantena

Chi farà ritorno da un paese estero dovrà mettersi in quarantena per 14 giorni. Per colotro che tornano dal Regno Unito si dovranno sottoporre al tampone prima della partenza, a un altro quando atterrano e rimanere poi 14 giorni in quarantena.

Autocertificazione e multe

Per uscire di casa servirà l’autocertificazione. Chi non l’avrà con sé potrà compilarla durante il controllo da parte delle forze dell’ordine. Gli spostamenti andranno indicati alla voce “motivi consentiti dalla normativa vigente” . Dovrà essere indicato l’indirizzo di partenza e quello di destinazione, senza però, per motivi di privacy, scrivere il nome della persona che si sta andando a trovare.