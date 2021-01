Design, morto Ernesto Gismondi: ha illuminato il mondo con "Artemide"

L'imprenditore e designer Ernesto Gismondi, fondatore e presidente di Artemide Group, noto in tutto il mondo per il design d'avanguardia, è morto all'età di 89 anni. Ad annunciarne il decesso è stato l'architetto Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, con tweet ." Ci ha lasciato Ernesto Gismondi, grande innovatore e amico. Ha illuminato con Artemide il mondo, ha usato per primo la plastica per fare mobili, regatato a testa alta nei mari di politica e imprenditoria, aperto nuovi orizzonti nel design. Il suo genio antiretorico mi mancherà ", ha scritto.

Chi era Ernesto Gismondi

Nato a Sanremo (Imperia) il 25 dicembre 1931, Ernesto Gismondi ha ottenuto la laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano nel 1957 conseguendo, appena due anni dopo, anche quella in ingegneria missilistica alla Scuola Superiore di Ingegneria di Roma. Sin dai primi anni '60 si è dedicato alla progettazione e produzione di dispositivi per l'illuminazione d'avanguardia. Nel 1959 ha fondato con il designer Sergio Mazza Studio Artemide Sas da cui, successivamente, si è sviluppato il Gruppo Artemide. Gismondi è stato uno degli ideatori del movimento di avanguardia "Memphis" che ha rivoluzionato il settore del design in Italia e nel mondo. Negli anni, ha ricoperto numerose cariche di prestigio nell'ambito dell'Associazione Industriale Lombarda (Assolombarda), Federmeccanica, Confindustria, Ente Autonomo Fiera di Milano e presso il Ministero per l'Università e la Ricerca. È stato, inoltre, membro del Comitato Scientifico didattico dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche/Industrial design di Firenze ricevendo nomina del Ministero della Pubblica istruzione, del Collegio dei Probiviri del Cosmit (comitato Organizzatore del Salone del Mobile di Milano) e del Cnel, su designazione della Presidenza della Repubblica. Nel 2008 ha ricevuto ha ricevuto il Premio Ernst & Young come "Imprenditore dell'Anno 2008" per la categoria Innovation. Nello stesso anno ha ricevuto la nomina di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

L'imprenditore che "ha illuminato il mondo"