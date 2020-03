Diminuiti i ricoveri per infarto. Ma non è una buona notizia

In tempi di coronavirus, crolla il numero dei pazienti ricoverati a causa di un infarto. Nella scorsa settimana, infatti, i ricoveri sono dimezzati, rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

La Società italiana di cardiologia (Sic) ha analizzato i dati dei ricoveri, prendendo in considerazione un campione di 50 unità di terapia intensiva cardiologica, dal 12 al 19 marzo: in questa fascia di tempo, sono stati registrati 349 ricoveri, 344 in meno rispetto alla stessa settimana del 2019, quando c'erano stati 693 ricoveri. Un calo di circa il 50%.

" Nei pazienti con infarto è stata notata una sorprendente riduzione dei ricoveri superiore al 50% e la sensazione degli ultimi 2-3 giorni è quella di una riduzione ancora maggiore ", ha reso noto il presidente della Società, Ciro Indolfi, ordinario di Cardiologia Università Magna Grecia di Catanzaro e promotore del registro. I dati mostrano un calo evidente di ricoveri per gli infarti " con occlusione parziale della coronaria ", ma ci sono meno persone ricoverate anche tra i casi che sviluppano una forma più grave di infarto. Indolfi, inoltre, ha notato una diminuzione anche del " numero di ricoveri per scompenso cardiaco, anomalie del ritmo cardiaco e disfunzione di pacemaker e defibrillatori ". Inoltre, le persone con infarto che si sono rivolte agli ospedali " lo hanno fatto tardivamente ".