Disabile rom giù dalla finestra. La Procura: "Nessun mandato di perquisizione"

Non ci sarebbe stato nessun mandato di perquisizione da parte della Procura che giustificasse l'intervento dei quattro agenti intervenuti in casa di Hasib Omerovic, il disabile rom precipitato dalla finestra di un appartamento di Primavalle (Roma). È quanto emerso dai primi accertamenti condotti sul tragico incidente avvenuto lo scorso 25 luglio. I quattro poliziotti saranno ascoltati dai pm di piazzale Clodio nei prossimi giorni. Il 36nne, invece, continua a essere ricoverato in gravissime condizioni.

Le indagini

Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa, i magistrati Michele Prestipino e Stefano Luciani, a capo dell'inchiesta per tentato omicidio, hanno già sentito tutti i vicini di casa della famiglia Omerovic. Al momento, sul contenuto delle testimonianze vige strettissimo riserbo. Intanto, la Procura di Roma sta svolgendo tutte le indagini del caso insieme alla Squadra Mobile e con la piena collaborazione da parte della Polizia di Stato. Riccardo Magi, rappresentante dei Radicali - riferisce il Corriere.it - ha già presentato una interrogazione al ministero dell'Interno per conoscere la procedura applicata dagli agenti. Bisognerà chiarire se si sia trattato di una perquisizione per iniziativa coordinata da un funzionario o di una decisione presa in autonomia dai poliziotti.

Il drammatico incidente

I fatti risalgono allo scorso 25 luglio. Stando a quanto è emerso dall'esposto presentato in Procura dai familiari di Hasib Omerovic, alcuni agenti in borghese avrebbero bussato alla porta del 36enne, sordomuto dalla nascita, per effettuare una perquisizione. In casa con il giovane, un appartamento del quartiere Primavalle, c'era anche la sorella, disabille cognitiva. Per motivi ancora da accertare, sarebbe nata una colluttazione tra i poliziotti e il ragazzo disabile. Quindi Hasib è precipitato dalla finestra atterrando sull'asfalto dopo un volo di 8 metri. Trasportato nel vicino ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è ricoverato in stato di coma da oltre 50 giorni.