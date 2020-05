Trovato l'accordo sulle Messe: ecco come e quando si tornerà in chiesa

Dal 18 maggio, i fedeli portanno tornare a seguire le messe in chiesa. Questa mattina, a Palazzo Chigi è stato firmato il protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni.

" Il testo giunge a conclusione di un percorso che ha visto la collaborazione tra la Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Interno e il Comitato Tecnico-Scientifico ", ha spiegato la Cei, assicurando che le messe verranno riprese in sicurezza. Nel protocollo, infatti, vengono indicate una serie di " misure da ottemperare con cura, concernenti l'accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche ". La Cei rivela che, dal 18 maggio, per poter svolgere le celebrazioni è prevista " l'igienizzazione dei luoghi e degli oggetti ". Inoltre, secondo quanto riporta AdnKronos, sono previsti " gel igienizzanti all'ingresso, mascherine e ostia senza contatto ", mentre per le chiese piccole viene chiesto di pensare a celebrazioni all'aperto. Per evitare assembramenti, sarà utile anche aumentare il numero delle messe, per "spalmare" i fedeli su più orari e per gli anziani e i malati sarà bene favorire lo streaming. Nelle chiese, infine, verranno impiegati " volontari per contingentare gli ingressi" .

Il protocollo è stato firmato dal presidente della Cei, Cardinale Gualtiero Bassetti, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese ed entrerà in vigore lunedì 18 maggio. " Nel predisporre il testo si è puntato a tenere unite le esigenze di tutela della salute pubblica con indicazioni accessibili e fruibili da ogni comunità ecclesiale" , ha sottolineato la Cei.