"Mio figlio si vaccina? Do fuoco a tutto". E il No pass devasta la casa

Quando ha scoperto che il figlio avrebbe voluto vaccinarsi è andato su tutte le furie finendo per devastare l'abitazione in cui viveva con la famiglia. Un uomo del Torinese, contrario al Green Pass, è stato denunciato per maltrattamenti: moglie e figlio sono stati aggrediti per aver espresso contrarietà rispetto alle sue posizioni no vax. Entrambi sono stati trasferiti in una struttura protetta.

"Do fuoco alla casa"

" Do fuoco alla casa ". E ancora: " il vaccino ti ha bruciato il cervello ". Sono queste le frasi che avrebbero riecheggiato tra le mura di una casa nel quartiere Mirafiori di Torino. A pronunciarle sarebbe stato un uomo, impiegato in una logistica, contrario al vaccino e al Green Pass. Secondo quanto racconta il quotidiano La Stampa, la furia del no vax è esplosa dopo aver appreso la notizia che il figlio avrebbe voluto vaccinarsi. La moglie, infermiera presso una casa di cura, avrebbe supportato la decisione del ragazzino prendendone le difese. Quanto basta per innescare una lite furibonda a suon di insulti, minacce e aggressioni.

Il racconto choc

A richiedere l'intervento della polizia è stato proprio l'adolescente che ha assisto alla reazione violenta del padre nei confronti della mamma. Quando gli agenti sono sopraggiunti sul luogo della segnalazione, la casa era stata completamente devastata. " Ci maltratta perché non vuole vaccinarsi. E poi beve parecchio, ma non era mai stato così pericoloso ", ha raccontato il ragazzino agli uomini della Mobile. L'uomo, a quanto pare dedito al vizio dell'alcol, avrebbe cominciato a mostrare segni di particolare insofferenza durante la pandemia. Poi, l'obbligo del Green Pass ha fatto da corroborante: " Mio padre - ha proseguito il giovane - da quando è scoppiata la pandemia per il Covid ha incominciato a manifestare insofferenza per tutto ciò che era connesso al virus. Mi riferisco alle imposizioni governative all'obbligo di munirsi di Green Pass, all'obbligo del vaccino o del tampone per andare al lavoro. L'insofferenza per questa situazione loha portato a continue discussioni con mia madre, che lavora in una casa di cura e si è fatta tutte le dosi richieste per stare a contatto con le persone anziane ".

La denuncia