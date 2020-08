Prima a piedi, poi in bici: grave 28enne investita 2 volte in 10 minuti

Investita da due auto nel giro di dieci minuti. Si tratta della tragica fatalità che ha coinvolto una giovane donna carpigiana, travolta mentre era a bordo della sua bicicletta nel centro di Modena. Ricoverata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sarebbero gravi.

Cosa è successo

Stando a quanto si apprende da una nota del Comune di Modena , la vicenda si è consumata nella mattinata di giovedì 27 agosto, attorno alle ore 8 del mattino. La ragazza, una 28enne di Carpi, città in provincia di Modena, è rimasta coinvolta in due differenti incidenti stradali con altrettanto auto, prima in via Costa e poi in via Santi. Gli episodi sono avvenuti nell’arco di pochi minuti. Nel primo caso, la giovane era a piedi, nel secondo era in sella ad una bicicletta con pedalata assistita.

Il primo impatto

Nel primo sinistro, quello in via Costa, la donna è finita contro una Fiat 500 guidata da un 72enne modenese; l’impatto di lieve entità, e la cui dinamica è ancora tutta da chiarire, è stato contro uno specchietto retrovisore laterale. La giovane è finta sull'asfalto ma, per fortuna, non avrebbe riportato lesioni di severa entità. L'automobilista si è subito fermato a prestarle soccorso, assieme a un cittadino che ha assistito allo scontro. In breve tempo, infatti, la ragazza si è rialzata allontanandosi senza necessità di cure mediche. Nel frattempo, sul luogo dell'accaduto, era già intervenuta l’Infortunistica stradale.

Il secondo impatto

Una decina di minuti più tardi, si è registrato il secondo scontro, a poche centinaia di metri di distanza dallo schianto precedente, mentre la ragazza era in sella ad una bici a pedalata assistita. Mentre imboccava via Santi, con provenienza da via Casoli, si è verificato l’urto con una Volkswagen Polo guidata da una 36enne di Carpi. Dopo lo scontro con la fiancata di destra del mezzo, che viaggiava a velocità limitata, la ciclista è caduta sull’asfalto. Questa volta, la giovane sarebbe rimasta gravemente ferita. L’automobilista ha allertato i soccorsi e sul posto, oltre alle pattuglie della Polizia locale che dopo le verifiche hanno collegato i due episodi, sono arrivati i sanitari del 118. La giovane è stata condotta subito nel vicino ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni sarebbero ancora gravi.Ricostruendo la vicenda, gli operatori del Comando di via Galilei hanno sentito le testimonianze dei conducenti dei veicoli e il resoconto del cittadino, oltre a visionare le telecamere di video-sorveglianza presenti in zona. La 28enne e gli automobilisti saranno sottoposti agli esami clinici di legge.