La fanno a pezzi e la gettano nel dirupo: la lista dei tatuaggi per capire chi è

Prima fatta a pezzi e poi gettata in un dirupo, raccogliendone i resti in diversi sacchi di plastica. È giallo sul corpo della donna ritrovato in località Paline del comune di Borno, in provincia di Brescia, al confine con Bergamo. Un corpo senza nome, almeno per il momento. L'identificazione, infatti, non è ancora stata possibile. Ma ora, i carabinieri si affidano ai tanti tatuaggi trovati sul corpo della donna e, per sperare che qualcuno li riconosca, la procura ne ha diffuso un elenco.

La lista dei tatuaggi

Altezza: 1 metro e 60. Peso: tra i 50 e i 55 chili. Capelli scuri e unghie di mani e piedi curate e colorate da uno smalto color violetto, con glitter argentato. Sul corpo, una decina di tatuaggi. Sono questi gli elementi restituiti dal medico legale, dopo l'esame sul corpo della donna, e diffusi dalla procura di Brescia, nel tentativo di dare un nome a quel corpo ritrovato avvolto in diversi sacchi della spazzatura.

La lista dei tatuaggi trovati sul corpo della donna comprende scritte in inglese, disegni e singole lettere. Sulla caviglia destra, aveva tatuata la frase "step by step", mentre sulla clavicola destra le si poteva leggere "wanderlust" e sul lato destro della schiena "elegance is the". Sul gluteo destro è stato trovato un disegno "maculato", mentre sul gomito sinistro, il medico legale ha potuto identificare una porzione di disegno e la frase "be brave", e sul polso destro la scritta "fly". Gli ultimi tre tatuaggi individuati sono stati localizzati sulla coscia destra, dove è presente uns "V" rovesciata, sulla coscia sinistra, dove sono state disegnate due "V" rovesciate ("VV") e sul dorso della mano sinistra, che presenta la scritta "te". Sul corpo e sulle mani, la donna aveva traccia di altri tatuaggi: in particolare ne sono stati individuati alcuni sulle dita della mano destra. Stando a quanto riporta Ansa, i professionisti del settore hanno riconosciuto i tatuaggi come tipici delle giovani donne, tra i 25 e i 35 anni.

Gli investigatori hanno fatto sapere di aver diffuso queste informazioni affinché " possibili conoscenti della donna nonché i professionisti del settore (tatuatori ed estetiste) possano fornire informazioni utili all'identificazione ". Per questo, chiunque riconosca la donna è invitato dalle forze dell'ordine a " contattare il numero 0364/322800 (Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Breno) oppure recarsi presso negli Uffici delle Forze dell'Ordine ".

Il ritrovamento

Il corpo smembrato della donna era stato ritrovato lo scorso 21 marzo, in un dirupo lungo la strada di Borno, al confine tra Brescia e Bergamo, che collega la Valle Camonica alla Val di Scalve. A individuare i resti è stato un passante, che ha avvisato subito i carabinieri, intervenuti sul posto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, per il momento a carico di ignoti.

Il primo passo delle indagini, come raccontava anche ilGiornale.it, è stato quello di passare al setaccio le denunce di scomparsa presentate nella zona, sia nella parte bresciana che bergamasca. Inoltre, i carabinieri stanno lavorando anche all'analisi delle celle telefoniche. Le denunce di scomparsa, però, per il momento non hanno dato l'effetto sperato.