"Ho vinto due Gratta e vinci milionari, ma è stata solo fortuna"

Su segnalazione di Bankitalia era finito nell’occhio del ciclone: prima i controlli della guardia di finanza, poi il sequestro del conto corrente. Aveva destato sospetti il doppio colpo milionario al Gratta e vinci da parte di Ricardo T. G., un piastrellista di origini brasiliane, che ha sbancato la lotteria. Il 4 febbraio aveva acquistato un biglietto a Modena, vincendo un milione di euro, successivamente, il 24 febbraio a Garda, ha centrato una nuova combinazione dal valore addirittura doppio. In totale, tasse escluse, l’operaio si è messo in tasca la cifra netta di 2 milioni 400mila euro, ma Bankitalia ha cominciato ad avere sospetti, tanto da far aprire un’indagine, alla fine archiviata dal giudice, nei confronti dell’uomo che abita con moglie e figlia a Monzambano, in provincia di Mantova.

“Lo dicevo che non avevo barato – ha dichiarato il piastrellista al Corriere della Sera - e che tutti quei soldi li avevo vinti regolarmente. Sbancare due volte al Gratta e vinci in così poco tempo sembra impossibile, lo so, non ci credevo neppure io. Ma il mio è stato davvero un doppio colpo di fortuna, non sono un imbroglione” . Ricardo ha vissuto un incubo. Non solo considerato disonesto, ma addirittura impossibilitato a utilizzare il proprio bancomat. “Da un giorno all’altro – ha spiegato – io e mia moglie non potevamo più fare la spesa al supermercato” . Un brutto momento per l’operaio brasiliano, riabilitato dal pubblico ministero poiché non sarebbero emersi illeciti e, quindi, non c’è stata frode.