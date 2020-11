Angela "da Mondello" nei guai: il video in spiaggia finisce in procura

Le sorprese che regala il mondo del web non finisco mai. Angela Chianiello, in arte Angela Da Mondello, è diventata celebre per un tormentone che, durante l’estate, è rimbalzato in rete come una scheggia impazzita. Tutto è nato da un’intervista che si è svolta durante il primo regime di lockdown e, in questo contento, la neonata influencer aveva urlato ai quattro venti che il "non ce n’è Coviddi". Esternazione che non è andata giù a chi, in questi mesi di emergenza sanitaria, ha perso un affetto caro proprio per il Covid-19. Angela Da Mondello ha subito fatto marcia indietro e si è scusata pubblicamente anche negli studi di Barbara D’Urso. Causa forza maggiore è diventata molto celebre tra il pubblico di Instagram e a seguito di questo insperato successo, ora Angela Da Mondello si è re-inventata persino come cantante.

Il 10 novembre uscirà infatti il suo primo singolo in cui ripercorre il tormentone di cui è stata protagonista. Una piccola preview è stata condivisa sui social ed è stata già ampiamente criticata. Per l’aspirante cantante siciliana però i problemi sono appena cominciati. Come riportano le prime notizie trapelate dalle agenzie di stampa, Angela Da Mondello è finita in commissariato ed è stata interrogata dal vicequestore aggiunto Manfredi Borsellino. La donna è finita nei guai per il video clip che è stato girato a Mondello. In cui, come si vede dalle prima immagini, nessuno rispetta le nome basiche anti-covid, come la mascherina e il distanziamento. Proprio come se il virus non esistesse. Insieme a lei è stato ascoltato anche il suo agente. E ora? Non resta che attendere i risvolti in merito alla questione. Si ipotizza che ci saranno anche sanzioni penali.

Angela Da Mondello non ha badato a spese per promuovere la sua prima fatica musicale. Canta, balla, e sfoggia un look da vera diva con tanto di vestiti attillati e abiti in pailettes. Ad oggi conta 172mila follower sui social. Nella canzone in cui canta "Non ce n’è, non c’è niente", Angela si muove tra un gruppo di ragazzi mentre eseguono una coreografia l’uno ammassato all’altro. Il video sarebbe stato girato nel corso della giornata di ieri, domenica 9 novembre, intorno alle sette di mattina, ma nel corso della giornata di oggi le prime immagini hanno creato non poca indignazione.