E ora Angela da Mondello fa marcia indietro. "Indossate le mascherine. Il Covid esiste"

Fenomeni social e dove trovarli. Tutti (o quasi) conoscono Angela da Mondello. Lei è la siciliana diventata celebre per il "Non ce n’è Coviddi", tormentone che durante il regime da lockdown è imploso sul web come una scheggia impazzata. Angela, in poco tempo, è diventata molto celebre tanto da racimolare più di 178mila follower una volta che ha aperto il suo profilo Instagram. Tutto è nato per gioco e per semplice goliardia, o almeno così pareva all’inizio. Infatti, durante un’intervista video a Live non è la D’Urso, Angela da Mondello ha rivelato di non credere poi così tanto a tutte le notizie che si leggono sul Covid. Questo non ha di certo impedito alla sua persona di trovare ampio consenso tra gli utenti dei social. Ora, sulla questione ci sarebbe un colpo di scena.

Come dimostrano alcune foto e video che la donna ha pubblicato su Instagram, Angela da Mondello è a Milano e pare che si stia godendo una vacanza insieme al marito tra le strade della città. Agli occhi di tutti è balzata una storia in cui la novella influencer avrebbe incitato i suoi fan a indossare la mascherina, che come da DPCM, è obbligatoria in tutta Italia. "Il Covid c’è. Indossiamo la mascherina. Pensiamo alla nostra salute – afferma Angela -. Ci ho sempre creduto. Abbiamo scherzato e riso, altre persone hanno fatto di tutto e di più e nessuno li ha criticati – continua -. Ho detto quella frase e tutti a tirarmi i sassi. Comunque, ragazzi, seguite il mio consiglio. Pensiamo alla salute. Io quella volta stavo solo scherzando", conclude. Il video in cui Angela da Modello incita i suoi fan a indossare i dispositivi di protezione individuale è stato girato proprio sull’aereo, in cui vige ancora l’obbligo delle mascherine.

La donna pare che sia volata a Milano per un motivo ben preciso. Come riportano le prime indiscrezioni, Angela da Mondello sarà ospite nella trasmissione domenicale di Barbara d’Urso, in cui racconterà il motivo per quale, all’inizio della sua avventura da star del web, non ha potuto lasciare la Sicilia per i suoi problemi con la giustizia. Intanto, le sue foto e le sue storie sono seguitissime e tante sono le caricature su quel suo "Buongiorno da Mondello" che, per tutta l’estate appena trascorsa, è diventato una vera e propria hit.