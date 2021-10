"Ecco com'è Denise oggi": diffusa la nuova foto

Il volto di Denise Pipitone potrebbe essere nel 2021 quello che appare nella nuova age progression. La famiglia della bambina rapita a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004 ha diffuso la nuova ricostruzione realizzata su commissione da Paloma Joana Galzi, forensic imaging specialist di Alexandria in Virginia.

“ Il nuovo Age Progression di Denise 2021 - si legge sul profilo ufficiale di mamma Piera Maggio - Come potrebbe essere oggi. Attenzione è un immagine di ricostruzione ”. La nuova age progression è stata infatti realizzata a partire dalle foto originali di Denise bambina, di mamma Piera e papà Piero Pulizzi e anche del fratello Kevin. La speranza che la piccola, oggi adulta, sia ritrovata viva, è sempre molto alta. E intanto continuano le indagini della procura.

Le indagini sulla pista rom

La Procura di Marsala sembra orientata a ritornare sulla pista rom: il passaggio di mani a seguito del rapimento appare essere ancora un’ipotesi plausibile da parte di molti. Lo è soprattutto per Felice Grieco, guardia giurata che un giorno di ottobre a Milano immortalò con il telefonino, insieme a un gruppo di presunti rom, una bambina eccessivamente vestita per la stagione, per la quale i Ris di Messina hanno trovato 7 tratti somatici in comune con Denise e quindi un’“ elevata compatibilità morfoscopica ”.

Intervistato durante l’ultima puntata di “Quarto grado”, Grieco ha affermato: “ Per me la convinzione è che quella mattina, insieme alla rom, c’era la bambina Denise Pipitone ”. Grieco è stato contattato dai carabinieri su delega della Procura di Marsala e in questi giorni sarà chiamato per il confronto con una donna di origine rom che potrebbe essere quella del video. Grieco dice di essere “ stato nei campi rom ” insieme alle forze dell’ordine e di aver “ subito anche minacce ”, ma non di non essere stato dissuaso dalla sua ricerca di Denise.

