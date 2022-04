Pasqua alle porte: cosa aspettarsi dal meteo

Manca poco più di una settimana per la domenica di Pasqua ma possiamo già tracciare una tendenza su come saranno le condizioni meteo da nord a sud dell'Italia. Prima, però, sarà importante capire cosa accadrà in questo fine settimana, quello delle Palme. Gli esperti prevedono un peggioramento delle condizioni atmosferiche a causa di una perturbazione che attaverserà il Paese con piogge, temporali e un calo termico. Anche questo è il volto della primavera, che la settimana scorsa in queste ore ci regalava un inatteso volto invernale con nevicate a quote insolite sulle colline sarde che poi sarebbero arrivate quasi fino in pianura anche su Lazio e Campania.

Freddo e pioggia sabato e domenica

"Il weekend delle Palme - spiega il direttore de IlMeteo, Antonio Sanò - vedrà Eolo protagonista con una ventilazione sostenuta da Nord a Sud ". Oltre al vento, Sanò prevede il veloce passaggio di un fronte temporalesco tra sabato e domenica con un calo sensibile delle temperature al Nord-Est e sul versante adriatico. " Sarà probabilmente l'ultimo sussulto simil-invernale sull'Italia, associato al gelo ancora presente sulla Scandinavia ", sottolinea. Sabato, infatti, l'aria fredda dilagherà da nord-est e nel corso di domenica anche su gran parte d'Italia. Si tratterà più che altro di freddo, perché i fenomeni previsti saranno irregolari e confinati per lo più al Centro e sulle zone orientali del Paese. Dalla prossima settimana però cambierà tutto: tornerà l'anticiclone africano e vivremo il primo vero caldo di Primavera.

La previsione per Pasqua e Pasquetta

Se la nuova settimana ci riporterà condizioni più stabili e soleggiate, il nostro sguardo va verso i giorni di festa di Pasqua e Pasquetta, quando un'area di alta pressione sull'Europa centro-meridionale interesserà anche l'italia con un clima via via più caldo grazie a miti correnti dal Nord Africa. Se questa prima proiezione venisse confermata, le condizioni meteo risulterebbero stabili su buona parte dell'Italia, con temperature in netto aumento e valori diurni superiori alle medie del periodo soprattutto al Centro-Nord. Potrebbe addirittura trattarsi della prima vera ondata di caldo della stagione. Discorso diverso al Sud, dove l'arrivo di un vortice ciclonico potrebbe rovinare il fine settimana pasquale con alcuni temporali già dal Venerdì Santo.

In mezzo, vivremo una settimana di bel tempo fino a mercoledì, un aumento di nuvolosità innocua giovedì e venerdì per poi arrivare al rush finale con le proiezioni appena citate: potenziale bel tempo al Centro-Nord, nubi e piogge sparse al Sud e sulla Sicilia anche per il giorno di Pasquetta. Queste previsioni non vanno prese come oro colato, anzi: è una prima tendenza dei modelli matematici, ma vista la distanza temporale (10 giorni), dovranno essere riviste e aggiornate nei prossimi giorni.