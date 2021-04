Pass, tampone e autocertificazione: cosa cambia in sei punti

Dal lunedì prossimo, 26 aprile, ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda gli spostamenti ma anche le visite a parenti e amici. Intanto gli spostamenti saranno liberi tra regioni in zona gialla, mentre quelli "in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi" . Nuove regole per visite a parenti e amici in zona arancione e gialla a maggio.

Quando servirà il pass verde per spostarsi?

Il green pass che attesta l'avvenuta vaccinazione con doppia dose, la guarigione dal Covid o l'esito negativo di un tampone eseguito entro le 48 ore precedenti al viaggio, servirà solo per coloro che si sposteranno da e per le regioni rosse o arancioni per turismo o per andare a trovare amici o parenti. Non sarà invece richiesto per chi dovrà spostarsi per esigenze di salute, lavoro o emergenza o per fare ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. In questi casi specifici basterà l’autocertificazione.

Le seconde case sono raggiungibili?

Le regole per raggiungere le seconde abitazioni non sono cambiate. Resta consentito spostarsi per andare nelle seconde case non abitate, anche se non si è vaccinati o guariti dal Covid, e non sarà neanche necessario avere un tampone negativo per tutta la famiglia, purché non vi siano ordinanze diverse decise dalla regione.

Cambiano le visite a parenti e amici?

Da lunedì prossimo, 26 aprile, e fino al 15 giugno cambiano le regole per poter fare visita a parenti e amici. In questo periodo il numero delle persone che potranno andare in una casa privata diversa dalla loro salirà a quattro. Prima invece era consentito a massimo due persone. Minori di 14 anni e soggetti disabili o non autosufficienti non verranno comunque conteggiati. Nelle zone gialle sarà consentito spostarsi anche oltre i confini regionali, mentre in zona arancione non si potrà oltrepassare i propri confini comunali. Assolutamente vietate le visite nelle zone rosse.

I ricongiungimenti familiari sono possibili anche in regioni di colore diverso?

Sarà consentito il ricongiungimento con il partner abituale che lavora in un'altra città o il ritorno dal proprio nucleo familiare convivente. Qualora ci si trovi in una regione rossa o arancione è comunque possibile spostarsi senza dover esibire un certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione dal Covid o senza avere un tampone con esito negativo fatto nelle 48 ore precedenti al viaggio.

Quale sarà la validità del pass verde?

Il decreto legge ha fissato che la durata del green pass sarà di sei mesi. La data di inizio partirà dal giorno in cui il soggetto ha ricevuto la seconda dose di vaccino. O per quanto riguarda un soggetto guarito dal Covid, dal giorno in cui è stato eseguito il tampone negativo di fine quarantena. La durata di sei mesi è stata decisa perché ancora non vi sono certezze sulla durata effettiva degli anticorpi. Chi, come per esempio i medici e il personale sanitario è stato vaccinato per primo, vedrà scadere il termine proprio prima dell’estate. A quel punto potrà comunque spostarsi per andare in vacanza dietro esibizione di un tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato sempre 48 ore prima del viaggio.

Quando e dove si potrà andare in spiaggia?

Nelle zone gialle piscine all’aperto e stabilimenti balneari riapriranno il 15 maggio. In quelle arancioni si potrà andare in spiaggia all’interno del proprio Comune sempre rispettando le norme di distanziamento. Nelle regioni colorate di rosso sarà invece vietato recarsi in spiaggia. Gli unici spostamenti consentiti saranno per motivi di lavoro, salute o emergenza o anche per fare sport, nuoto compreso. Chi vorrà potrà quindi nuotare in mare senza però sdraiarsi sulla spiaggia per prendere il sole. Giusto il tempo di rivestirsi e tornare a casa.