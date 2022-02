Ecco quali (e dove) sono le 10 spiagge più belle del mondo

Anche quest’anno, Tripadvisor ha stilato la sua classifica delle spiagge più belle del mondo in base alla qualità e alla quantità delle recensioni pubblicate dai viaggiatori nell'arco di 12 mesi. Accanto a queste, il premio tiene conto di tante altre voci quali sistemazioni, destinazioni, aree geografiche in base alla valutazione e recensione di chi viaggia. La nostra meravigliosa Italia ha una degna rappresentante: nella top ten mondiale si trova la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, considerata anche la spiaggia più bella d'Europa e vincitrice del prestigioso premio "Best of the Best".

1° posto per Grace Bay

Con più di 7.200 recensioni fino a oggi con il 90% di valutazioni a 5 stelle, vince la spiaggia di Grace Bay situata sulla costa nord-orientale dell'isola di Providenciales, nel mar dei Caraibi. Acque calme e poco profonde grazie alla vicina barriera corallina, oltre alle spiagge, la carta vincente è il paesaggio marino: chilometri e chilometri di barriere coralline si trovano vicino alla riva e facilmente raggiungibili con una barca. "U n ambiente assolutamente idilliaco. Sabbia dorata che borda un'acqua cristallina con onde che si infrangono dolcemente: è per questo che sono state create le cartoline ", si legge in una delle migliaia di recensioni positive su Tripadvisor.

2° posto: c'è Varadero, a Cuba

Conosciuta anche come Playa Azul, la spiagga di Varadero sul territorio cubano ha una lingua di terra di 30 km di cui 22 costituti soltanto da spiaggia di un colore misto, oro e rosa. All'unanimità, è considerata la più bella dell'arcipelago cubano. " Cartolina perfetta. L'acqua era la più blu che abbia mai visto e la sabbia era bianca come la polvere ", scrive una viaggiatrice che ha trascorso alcuni giorni di vacanza in quel piccolo paradiso terrestre.

3° posto: Baia Turchese, Australia

Turquoise Bay è stata più volte riconosciuta come una delle migliori spiagge dell'Australia occidentale: posizionata a 60 km a sud di Exmouth, è famosa per le sue limpide acque vergini che bagnano le spiagge di sabbia bianca. Come spiegano gli esperti, è molto conosciuta anche per incredibili esperienze di snorkeling: coralli colorati, tartarughe, calamari e numerose specie di pesci (oltre 500) di tutti i colori possibili. Questo luogo fa parte della zona protetta del Ningalu Marine Park. " Le parole non possono catturare quanto sia spettacolare questa spiaggia. Lunghe distese di sabbia bianca e acqua cristallina. Snorkeling di livello mondiale per principianti ed esperti ", scrive una viaggiatrice.

4°: Quarta Praia, Brasile

Nomen omen, si potrebbe dire in questo caso: quarto posto nel mondo per la spiaggia chiamata Quarta Praia del Morro di San Paolo, in Brasile. Le spiagge, in quest'area, non sono identificate per nome ma in ordine numerico. La terza è più tranquilla, ha una fascia di spiaggia più ristretta con alcune trattorie e ristoranti a fare da cornice ma nella "quarta praia" la tranquillità regna assoluta con piscine naturali di acque limpida perfette per le immersioni. " Acqua calda con panorami incredibili. Quando il mare si calma forma delle meravigliose piscine naturali. Quando a Morro de São Paolo, questa spiaggia è assolutamente da vedere ", scrivono alcuni viaggiatori.

5°: Eagle Beach, Aruba

Torniamo nel mar dei Caraibi, precisamente sull'isola di Aruba che ospita questa magnifica spiaggia di sabbia bianca e un mare con spettacolari sfumature turchesi. Letteralmente "Spiaggia dell'Aquila", ospita anche una zona rocciosa dove si possono ammirare i piccoli granchi che abitano questi scogli. I "Divi Divi trees", alberi tipici di quest'isola, hanno la peculiarità di essere sempre piegati verso sud ovest, a causa dei forti venti che soffiano sull'isola. " Tranquilla e incontaminato, l'acqua è meravigliosamente limpida senza rocce o alghe. La spiaggia si estende a perdita d'occhio ".

6°: Radhanagar Beach, India

Al sesto posto nel mondo si trova la più bella spiaggia indiana, Radhanagar Beach, Isola di Havelock. Questa spiaggia è ancora poco visitata ed è molto apprezzata per la tranquillità che trasmette. Situata sul lato che affaccia sul mare delle Andamane, è un luogo incontaminato per immergersi in un mare cristallino e stare vicino alla natura. " Incredibile acqua turchese chiaro, foreste di mangrovie sullo sfondo, sabbia bianca incontaminata e non troppo profonda... cosa c'è che non va! ", scrivono meravigliati alcuni viaggiatori.

7°: Baia do Sancho, Brasile

Torniamo in Brasile per lo splendido panorama che offre questa baia, raggiungibile via mare o tramite una scala molto ripida che si creata grazie all'erosione delle rocce dove ci si immerge in un'atmosfera di tranquillità per godere del paesaggio. Come riporta Travel365, flora e fauna autoctone fanno da cornice alla costa delimitata da un'alta scogliera. " Un particolare evento naturale si verifica da Febbraio a Giugno sulla scogliera, dove si formano due cascate di acqua piovana ". Entusiasti anche i visitatori di questa spiaggia remota che può essere raggiunta solo scendendo scale e gradini di pietra. " Le maestose scogliere ti toglieranno il fiato ".

8°: Trunk Bay Beach, Isole Vergini

Situata sul Mar dei Caraibi, è una delle spiagge più fotografate al mondo: Trunk Bay, nel territorio del Parco Nazionale delle Isole Vergini, è incredibilmente bella. La spiaggia prende il nome dalla tartaruga liuto, una specie endemica trovata sull'isola di St. Johns che la ospita. La spiaggia si divide in due parti: da un lato c'è Trunk Bay Beach e Burgesman Cove situata sul suo lato ovest. " Ottimo luogo snorkeling con aragoste, tarpon, calamari, tartarughe marine e una bellissima spiaggia, splendido posto al tramonto ".

9°: Baia dos Golfinhos, Brasile

Situata sulla costa atlantica del Brasile a poca distanza da Recife, Praia do Curral popolarmente conosciuta come Baia do Golfinhos, è l'ideale per chi vuole incontrare i delfini, padroni di casa della zona che accolgono i visitatori con salti e acrobazie. La spiaggia è ottima anche per passeggiare e nuotare oltre ad avere scuole di surf e noleggio di kayak. " Ogni volta che andate, non c'è dubbio che vedrete i delfini! Ma il paesaggio da solo è mozzafiato ", scrivono su Tripadvisor numerosi turisti che l'hanno visitata.

10°: la Spiaggia dei Conigli, Lampedusa