Mottarone, il piccolo Eitan rapito dal nonno

L'emittente israeliana N12 riferisce che il piccolo Eitan Biran, l'unico sopravvissuto della strage del Mottarone, sarebbe stato rapito dal nonno. Il bambino ha perso entrambi i genitori, il fratellino e i bisnonni nell'incidente della funivia nel quale sono morte 14 persone di varia nazionalità. Dopo il ricovero all'ospedale Regina Margherita di Torino, il bambino è stato affidato alla zia paterna Aya Biran, medico 41enne che vive a Travacò con il marito Or Nirko e due figlie che frequentano la stessa scuola di Eitan, l'istituto delle Canossiane.

Eitan, che ha 6 anni, sta seguendo un percorso di riabilitazione anche attraverso gli psicologi, che lo supportano fin da quando è stato ricoverato in ospedale. La perdita dell'intera famiglia è un trauma enorme da superare per il bambino, che una volta affidato alla zia paterna sta provando a ricostruire la sua vita in un ambiente protetto. Tuttavia, da quando è stato dimesso ed è stato affidato alla parte paterna della sua famiglia, Eitan è al centro di una disfida legale, che vede da una parte la famiglia di sua madre e dall'altra quella di suo padre.

" Eitan è tenuto in ostaggio in Italia da una famiglia che non gli era vicina in alcun modo. Il diritto di Eitan è che dovrebbe avere una casa dove i suoi genitori volevano che crescesse; come ebreo in una scuola ebraica, e non in una scuola cattolica in Italia. È tenuto prigioniero ", dissero qualche settimana fa gli zii Gali e Ron Perry per tramite del loro avvocato. In quell'occasione i legali difensori della zia, dichiararono di operare in assoluto concerto " per quanto dovuto e necessario, con il giudice tutelare per il solo bene di Eitan. Non si comprende sinceramente il perché di tanta acrimonia e falsità ".