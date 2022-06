"Quei messaggi WhatsApp...". Svolta sul caso di Emanuela Orlandi

Si torna a parlare del caso di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa il 22 giugno del 1983 e mai più ritrovata. A farlo è il fratello della ragazza Pietro Orlandi, che in tutti questi anni non ha mai smesso di cercarla e di tenere viva l'attenzione della gente sul caso. Ha parlato all'inizio di un sit-in a Roma in Largo Giovanni XXIII, per commemorare, come ogni 22 giugno, la sorella insieme a tante altre persone accorse a dargli sostegno. Quest'anno però le sue parole sono dure come pietre e le sue convinzioni granitiche.

" Siamo ad un punto di svolta. Io e l'avvocato abbiamo elementi in mano che possono aiutarci con certezza a capire che cosa è successo. Però ci serve anche la collaborazione di persone che lavorano in Vaticano, che sono a conoscenza di questo fatto. Che si liberino la coscienza e che abbiamo il coraggio di non rimanere nell'anonimato. Abbiamo bisogno di loro ", dice. Non è la prima volta che Pietro Orlandi si rivolge al Vaticano, ed esorta a parlare chi conosce segreti su questa vicenda.

" Il Vaticano non vuole ascoltarci, nonostante Papa Francesco in una lettera, mi abbia esortato a condividere gli elementi di nostra conoscenza ", continua. Poi si spinge oltre, rivelandone uno che ritiene decisivo per capire cosa sia successo a sua sorella quel 22 giugno del 1983: " Uno di questi consiste in alcuni messaggi WhatsApp tra due persone vicine a Papa Francesco fatte da telefoni riservati della Santa Sede, che parlano di movimenti legati a questa vicenda, di documentazioni su Emanuela, e dicono che ne era al corrente Papa Francesco e il cardinale Abril, che all'epoca era il presidente della commissione cardinalizia dello Ior ", rivela.