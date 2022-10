Da eroe dello scuolabus dirottato a baby rapinatore: il 17enne finisce in comunità

Era stato uno dei piccoli "eroi" dello scuolabus dirottato a Crema nel 2019, applaudito per il suo coraggio e portato come esempio per i coetanei. Ora, a soli tre anni da quel drammatico episodio sventato con il suo aiuto, lo stesso giovane è tornato al centro delle cronache per ben altre circostanze: secondo il giudice, era infatti a capo di una baby gang di minorenni resasi protagonista di comportamenti violenti. Per questo, il 17enne è stato " condannato " restare un anno in comunità con l'esortazione a una condotta riparatoria.

Il 14enne malmenato

Secondo quanto riporta Il Giorno, il ragazzo in questione avrebbe in particolare preso parte a un pestaggio avvenuto lo scorso mese di marzo in un luna park. Il minorenne, assieme ad alcuni coetanei, se la sarebbe presa con un 14enne, che - secondo quanto testimoniato - era stato prima derubato di un cappellino, poi accerchiato e malmenato. " Lo hanno colpito con calci e pugni, picchiandolo selvaggiamente mentre era a terra. Per fortuna qualcuno ha visto cosa accadeva e quindi gli aggressori sono scappati, altrimenti mio figlio sarebbe stato ammazzato di botte ", ha affermato il padre della giovane vittima.

L'autobus dirottato e i piccoli eroi

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 17enne spedito ora in comunità avrebbe avuto un ruolo da "capo" all'interno della baby gang. E pensare che, nel 2019, il suo nome era stato annoverato tra quelli dei valorosi studenti che erano riusciti a salvare i propri compagni di classe dal folle dirottamento di Ousseynou Sy, l'autista di origini senegalesi condannato in via definitiva il 3 febbraio scorso a 19 anni di reclusione. Mentre l'uomo dirottava l'autobus verso la pista dell'aeroporto di Linate, il ragazzino e alcuni suoi amici erano riusciti a mentenere i nervi saldi e ad avvisare le forze dell'ordine, evitando la tragedia.

La decisione del tribunale