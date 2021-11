Altro che "estate di S. Martino": cosa aspettarsi dal meteo

Un vortice ciclonico posizionato tra la Sardegna e le Isole Baleari sta provocando nelle ultime ore una seria di perturbazione in molte regioni italiane.

Inoltre, la presenza di questo vortice mette seriamente a rischio l'arrivo dell'estate di San Martino. Ossia è molto probabile che l'11 novembre, giorno in cui si festeggia il Santo, sarà brutto tempo. Stefano Ghetti, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, mette in guardia sulla possibilità che nei prossimi giorni siano molte le regioni interessate da precipitazioni. In particolare, a saranno la Sardegna e la Sicilia le più a rischio dal momento che nelle isole potrebbero abbattersi dei veri e propri nubifragi, in particolare tra martedì e giovedì.

Anche il resto d'Italia avrà poco sole. Le nubi saranno predominanti in tutto il Belpaese almeno fino a giovedì. A partire da questa data ci si aspettano, stando alle previsioni e grazie all'aumento della pressione, delle giornate più stabili, soleggiate e soprattutto con temperature in aumento. Tra giovedì e venerdì, a dare prova di quanto detto, ci si aspetta che al Nordest e in Lombardia si arrivino a toccare i 20 C°. Certamente una temperatura non usuale visto il periodo.

Il tempo continuerà comunque a rimanere instabile sulla Sicilia e sulla Sardegna con precipitazioni sempre meno importanti ma distribuite in maniera più irregolare.

Martedì 9

Al Nord la giornata sarà nuvolosa e in serata peggiorerà a Nord-Ovest, non si escludono precipitazioni. Al centro il meteo è instabile con piogge. Al Sud cielo coperto con piogge. Il clima peggiore ci sarà sulla Sardegna orientale.

Mercoledì 10

Al Nord piogge al nordovest e cielo coperto. Al centro Italia il cielo è coperto ma asciutto, non è prevista pioggia se non in Sardegna dove è atteso maltempo. Al Sud piogge copiose soprattutto in Calabria meridionale e in Sicilia.

Giovedì 11

Al Nord dovrebbe tornare il bel tempo tranne in Piemonte occidentale dove ci saranno le ultime piogge. Per il resto clima asciutto e soleggiato. Al centro pioverà nel Lazio. Più asciutto altro. Al Sud è dove ci sarà il meteo peggiore: maltempo in Sicilia, molte nubi altrove e piovaschi sul reggino.

Il fine settimana è a rischio pioggia soprattutto al Centro-Nord.