Adesso arriva la tempesta Franklin: cosa accadrà (e quando)

Dopo la coda della tempesta Eunice che ha interessato l'Italia nella giornata di ieri con venti fortissimi sulle regioni occidentali, oggi è la volta di "Franklin" come è stata ribattezzata a livello internazionale. L'ennesimo forte vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa si farà sentire per tutta la giornata di martedì ma non su tutto il Paese.

Le zone più colpite

Come possiamo osservare dalle immagini satellitari, infatti, il Centro-Nord Italia sta vivendo una giornata soleggiata pur con venti moderati soprattutto sulle zone occidentali. Il maltempo, invece, si concentra soprattutto al Sud e sulla Sicilia dove sono segnalati forti acquazzoni, bufere di neve sull'Appennino meridionale e sull'Etna oltre a venti forti con raffiche di forte burrasca. Trattandosi di Maestrale, quindi vento da Nord-ovest, sono attese mareggiate sulle coste esposte a questo tipo di ventilazione. L'intensità della tempesta potrà raggiungere punte fino a 120 Km/h soprattutto in Sardegna con onde alte fino a sette metri. Criticità anche in provincia di Foggia, dove a causa delle forti raffiche di vento alcune scuole sono rimaste chiuse in via precauzionale.

Due morti in Francia

La situazione italiana, però, è sicuramente meno grave di quanto accaduto in Europa nelle ultime ore: sul canale della Manica, Franklin ha causato la morte di una coppia di 70enni trascinati dalle onde abbattendosi con venti a 120 km/h sulle zone interne della Francia e a 140 Km/h lungo le coste con una forza paragonabile alla tempesta Eunice. Da ieri sera, tutti i distretti francesi coinvolti sono in allerta meteo arancione: il traffico ferroviario e marittimo risulta praticamente bloccato, oltre 16mila abitazioni sono rimaste senza elettricità e decine di scuole pesantemente danneggiate dai forti venti sono rimaste chiuse.

Cosa accadrà nelle prossime ore

Come spiegano gli esperti, però, questa nuova ondata di maltempo ha le ore contate: già dalla giornata di domani, infatti, le condizioni meteo vedranno il ritorno dell'anticiclone anche al Sud, i cieli saranno ovunque sereni e la ventilazione finalmente in caso fino a diventare del tutto assente. Attenzione, però, perchè già nel fine settimana una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa potrebbe provocare un generale peggioramento con piogge e nevicate questa volta più organizzate da nord a sud a causa della presenza di un vortice centrato sul Mar Tirreno.

Sarebbe il ritorno dell'inverno in grande stile con piogge intense al Centro-Sud, nevicate a quote basse sulle montagne ed un nuovo deciso calo termico. Situazione identica anche per domenica 27 febbraio con occasione per nuovi fenomeni, anche intensi, specie al Centro-Sud. Si tratterebbe del tanto atteso sblocco della situazione atmosferica che, fino a questo momento, ci ha fatto vivere un inverno pressocché anonimo.