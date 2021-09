Ex stupratore invitato in show tv a mostrare le "tecniche di aggressione"

È esploso lo scandalo in Costa d'Avorio a causa di uno show tv in cui è stato ospite uno " stupratore pregiudicato ". Il criminale è stato infatti invitato lunedì nel programma in prima serata La Télé d'Ici a dare consigli su come eseguire una violenza carnale. Telespettatori e internauti infuriati hanno così inondato di critiche l'emittente nazionale Nouvelle Chaine Ivoirienne (Nci), che trasmette quello show, e il conduttore Yves de M'Bella, che ha invitato in studio l'anonimo pregiudicato. La Costa d'Avorio, sconvolta dal 2002 al 2011 da una guerra civile, è un territorio estremamente pericoloso per le donne, con 416 femminicidi avvenuti negli ultimi due anni. Nel Paese africano, inoltre, sarebbero stati accertati finora oltre 2mila casi di abusi di vario tipo sulle donne, inclusi 1121 stupri e 1290 matrimoni forzati.

Nella serata incriminata, de M'Bella ha fatto entrare in studio una persona da lui presentata come un ex stupratore e ha poi pregato l'ospite di dare una dimostrazione di come avviene una violenza sessuale. Il conduttore ha quindi messo a disposizione del pregiudicato un " manichino " da utilizzare per mostrare ai telespettatori tutte le tecniche di aggressione. Il video della discutibile ospitata ha subito fatto il giro del web e mostra de M'Bella assistere " ridendo " alla raccapricciante lezione. Dopo avere illustrato come avviene una violenza carnale, l'ospite è stato sollecitato dal conduttore a fornire alle telespettatrici consigli su come evitare di essere assalite dai predatori sessuali.

Attention, images et propos choquants.

Demander à son invité “ex-violeur” de faire une démonstration de viol sur un mannequin, en pleine émission et à une heure de grande écoute : c’est ce que n’a pas hésité à faire ce présentateur d’une chaîne de TV privée en Côte d’Ivoire : pic.twitter.com/4LbLO9JaOx — AJ+ français (@ajplusfrancais) August 31, 2021

Poche ore dopo la messa in onda di quell'ospitata, Nci ha ricevuto migliaia di lamentele di spettatori inorriditi e tanti commenti feroci sui social. Le critiche rivolte all'emittente mettevano in evidenza essenzialmente il fatto che La Télé d'Ici, invitando in studio quello stupratore, aveva mancato di rispetto alle donne e ridicolizzato le vittime di abusi. Nel giro di 24 ore, 30mila persone hanno sottoscritto una petizione per sollecitare i vertici della tv ivoriana a cancelllare lo show incriminato e a sanzionare Yves de M'Bella. Alla fine, Nci ha diffuso un comunicato di scuse.

Nella nota, l'emittente assicura il proprio impegno a rispettare ogni diritto umano, in particolare quelli delle donne, e manifesta la propria solidarietà alle vittime di aggressione sessuale e di ogni altro tipo di abuso. Nci fa sapere quindi che de M'Bella è stato sospeso per via della sua " grave e deprecabile leggerezza " e assicura che le immagini della scandalosa ospitata non saranno mai più mandate in onda.

Molti commentatori stanno denunciando il fatto che quanto accaduto a La Télé d'Ici rispecchia la cultura dominante sviluppatasi nel Paese dopo i tanti anni di guerra civile: una mentalità violenta per cui lo stupro è troppo spesso legittimato.