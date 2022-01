Famiglia no vax stroncata dal Covid: dramma nel Torinese

Dramma a San Francesco al Campo, provincia di Torino: un’intera famiglia no vax è stata stroncata dal Covid. La tragedia si è consumata a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno: morti i due nonni e il nipote, tutti colpiti dalle complicanze provocate dal virus. Quest’ultimo, Marco Ferrero, aveva appena 42 anni. Suo padre, 70 anni, è ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Ciriè, mentre la madre è riuscita a superare l’infezione senza conseguenze.

Nessun membro della famiglia si era sottoposto alla vaccinazione e il contagio, avvenuto alla fine del 2021, è risultato fatale. Marco Ferrero, operaio ascensorista, è deceduto lo scorso 6 gennaio, a dieci giorni di distanza dai nonni, entrambi novantenni e no vax. Il 42enne, sposato, era anche calciatore e la sua squadra, l’Asd Idea Team, lo ha ricordato sui social network: " Purtroppo Marco non è riuscito a vincere la battaglia contro il covid. Tutta la società vuole esprimere il suo cordoglio e stringersi alla famiglia, nel ricordo di uno splendido ragazzo – le parole dei compagni di squadra – Speriamo che oggi tu sia in un luogo privo di sofferenza e che possa riposare in pace ".

Integralista no vax o diffidente al vaccino, la famiglia è stata stroncata dal virus, nonostante i tentativi del medico di famiglia di convincerli ad accettare la somministrazione del farmaco anti-Covid. “ Non ho nulla da dirvi. Tanto vi inventate sempre tutto ”, il breve commento ai microfoni de La Stampa di Rinuccia, madre di Marco Ferrero.