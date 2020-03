Un farmaco ferma il "calvario": "Così può evitare l'intubazione"

Finora sono 11 i pazienti dell'ospedali di Napoli, positivi al test del Covid-19, trattati con il farmaco anti-artrite, il tocilizumab, su cui si concentrano le speranze per un possibile avversario del nuovo coronavirus. Di questi, 7 erano intubati, mentre ad altri 3 malati il farmaco è stato somministrato a pazienti non intubati. E l'andamento della terapia sembra suggerire che, se usato tempestivamente, il tocilizumab potrebbe evitare l'intubazione in terapia intensiva.

A rivelarlo, in un'intervista alla Verità, è Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di oncologia dell'Istituto tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli. Infatti, dei 7 pazienti intubati che sono stati trattati con il farmaco, " tre hanno avuto un miglioramento, di cui uno importante: la tac ha mostrato un' importante riduzione della polmonite e potrebbe essere presto estubato. Degli altri quattro, tre sono stabili, mentre purtroppo uno è morto dopo poche ore dalla somministrazione del farmaco ". Tra i malati non intubati, invece, due " sabato hanno avuto miglioramenti importanti: uno ha anche tolto l' ossigeno, l'altro è stazionario e ripete il trattamento ".

I casi mostrano che " un trattamento fatto prima evita, praticamente, al paziente di andare in terapia intensiva ". E, secondo Ascierto, "tutte le informazioni che abbiamo dagli altri centri vanno in questa direzione. I pazienti in terapia subintensiva sono quelli che potrebbero avere vantaggi maggiori ed evitare l'intensiva ". Era già la teoria portata avanti dai cinesi, che ora sembra confermarsi con i dati italiani, che arrivano attualmente da 600 pazienti trattati con tocilizumab su tutto il territorio nazionale: " Tra i dati molto interessanti- spiega l'esperto- ci sono quelli di Fano-Pesaro, ove su 11 pazienti trattati otto hanno avuto un miglioramento. All'ospedale di Padova Sud, su sei pazienti trattati, i primi dati di due mostrano un miglioramento importante dopo 24 ore ".

L'idea della somministrazione del farmaco contro l'artrite è arrivata " quando abbiamo fatto un brain storming in Istituto ": a quel punto, i medici che lavorano con Ascierto hanno " contattato i nostri colleghi cinesi, dato che c'è una partnership tra l' istituto e la Cina. Ci hanno detto che era un' ottima idea: l'avevano usato su 21 pazienti e 20 di loro avevano avuto miglioramenti in 24-48 ore. Questo è stato lo studio che ci ha aperto la strada. Poche ore dopo eravamo all' azienda dei Colli per decidere sui primi due pazienti da trattare ".

La sperimentazione non è ancora partita, ma l'esperto assicura che inizierà a giorni, " grazie a un protocollo già presentato ad Aifa" . Nel frattempo, però, continua la somministrazione "off label, cioè fuori indicazione, visto i risultati promettenti che abbiamo avuto ". Il farmaco viene usato "one shot", cioè in un solo trattamento, ripetibile al massimo una seconda volta dopo 12 ore e basta.

Se i dati relativi al farmaco contro l'artrite venissero confermati, dimostrandone l'efficacia contro il coronavirus, la battaglia al Covid-19 si potrebbe spostare dalle terapie intensive, già allo stremo per la presenza dei numerosi pazienti.