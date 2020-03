Quel farmaco anti-artrite, risultato efficace contro il virus

"Serve subito un protocollo nazionale per estendere l'impiego di tocilizumab nei pazienti contagiati da coronavirus e che si trovano in condizioni molto critiche ". A chiederlo, parlando ad AdnKronos è Paolo Ascierto, il direttore dell’Unità di Oncologia melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative dell’Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli. Il farmaco, usato contro l'artrite reumatoide, si è dimostrato " efficace nel trattamento della polmonite interstiziale da Covid-19 ". A Napoli sono stati trattati con il farmaco tocilizumab due pazienti affetti dal virus, uno dei quali " sarà estubato ", mentre l'altro è migliorato ed ora è stabile. E i progressi delle condizioni di entrambi si sono verificati in sole 24 ore. Ieri, riferisce Ascierto, è iniziato lo stesso trattamento per altri due pazienti e oggi ne sono stati aggiunti altri due.

Il medicinale, messo a disposizione gratuitamente dall'azienda prodruttrice Roche, può essere usato per trattare la polmonite da Covid-19 solamente al di fuori delle indicazioni per cui è stato registrato e già in altri centri, come Milano, Bergamo e Fano, sono state avviate terapie a base di tocilizumab. " Ma è molto importante che il suo utilizzo venga esteso quanto prima- sostiene il medico- così potremo salvare più vite" .

I primi a usare questa terapia sono stati l'Istituto Pascale di Napoli e l'Azienda ospedaliera dei Colli che hanno " intuito il potenziale dei farmaci anti-interleuchina 6, classe di cui fa parte tocilizumab, e degli anti Tnf nel trattamento delle complicanze del coronavirus" . Il lavoro è stato portato a termine in collaborazione con i colleghi cinesi, con i quali è stato creato "un vero e proprio ponte della ricerca". I ricercatori asiatici, infatti, "avevano già osservato un miglioramento nei malati trattati in questo modo" e, secondo quanto spiega Gerardo Botti, direttore Scientifico del Pascale, " solo la collaborazione internazionale consentirà di mettere a punto armi efficaci contro il Covid-19 ".