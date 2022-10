"Pezzo di m...": Fedez insulta il don e scoppia la polemica

Qualche giorno fa è stata pubblicata la centesima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Luis Sal. Dopo più di due anni dalla prima puntata, i due amici hanno voluto fare le cose in grande e invitare tantissimi ospiti, fra questi Vittorio Feltri, giornalista e scrittore, Mauro Biglino, uno dei maggiori conoscitori della Bibbia in Italia e nel mondo, IlMasseo, content creator, e molti altri.

Proprio mentre stavano parlando con IlMasseo, il rapper di Rozzano ha iniziato a insultare don Alberto Ravagni, giovane prete diventato famoso su TikTok. Ravagni era stato ospite a Muschio Selvaggio assieme a IlMasseo due anni fa, in quell'occasione si confrontarono su diversi temi: bestemmie, religione e molto altro. "Bippa tutto ma lascialo" , dice il marito di Chiara Ferragni a qualcuno dalla regia, ridendo dopo aver insultato il prete. Nonostante le parole fossero censurate, dal labiale si capisce che Fedez inizi la serie di insulti esclamando "pezzo di merda".

Moltissimi utenti sono andati contro la caduta di stile di Fedez, facendo notare nei commenti sotto al video anche una leggera incoerenza fra il modo in cui ha trattato don Ravagni e il suo solito apparire nei social network, sempre attento a difendere i diritti civili.

"Da paladino delle ingiustizie a bulletto"

"Grande Fedez - scrive un utente sotto il video - Paladino dei diritti civili, grande combattente di odio verso il diverso, per poi odiare le persone che hanno un pensiero diverso dal suo". "Gli insulti a don Alberto sono veramente - scrive un altro utente - di una bassezza avvilente. Che tristezza e squallore. Aspettiamo il prossimo appello contro il bullismo di questi vip!". "È squallido il fatto che abbiate insultato Don Alberto - commenta un ragazzo su Instagram - quando più volte lo avete invitato a dei confronti diretti. È necessario rispetto, cosa che Don Alberto ha sempre dimostrato nei vostri confronti, a contrario vostro.

Il video Risposta di Don Alberto