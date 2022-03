Arriva un'ondata di gelo e neve: tutte le regioni colpite

Come avevamo anticipato al Giornale.it, arriva la conferma definitiva dell'ondata di gelo in arrivo dalla Russia soprattutto sulle aree adriatiche centro-meridionali e il Sud con la neve che nella giornata della festa della donna, martedì 8 marzo, si spingerà fin sulle coste e in pianura.

Le zone coinvolte

Gli esperti indicano nevicate sin da oggi su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, a quote di bassa collina, intorno ai 200 metri, ma qualche bianca sorpresa potrebbe interessare anche il Lazio, soprattutto la provincia di Frosinone anche se non al di sotto dei 6-700 metri). La neve cadrò anche su tutte le montagne di Campania e Calabria dai 500 metri, clima freddo ma asciutto sulla Sicilia. La vera giornata evento, però, sarà quella di domani con fenomeni nevosi anche sulle pianure e coste di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia durante i rovesci più intensi. L'ingresso dell'aria gelida potrebbe provocare nevicate addirittura a 3-400 metri, in serata, anche su Calabria e Sicilia settentrionale, un evento senz'altro straordinario considerato il periodo.

Continua la siccità al Nord

Se questa parte d'Italia può sorridere perché le precipitazioni, seppur fuori stagione, porteranno acqua nei bacini idrici, su campagne, fiumi e rilievi, la stessa cosa non accadrà al Nord Italia, con il Nord-ovest in crisi siccitosa da ormai più di 100 giorni. Il breve passaggio piovoso della settimana scorsa non è riuscito certamente a colmare una carenza idrica ormai cronica e preoccupate, con il Po e i principali fiumi in secca neanche fossimo ad agosto. Tornando ad un aspetto prettamente meteo, cieli sereni ma clima freddo di giorno e di notte: l'afflusso gelido dalla Russia provocherà minime ovunque sotto lo zero con punte di -3°C a Torino e -2°C a Milano. Il gelo non risparmierà il Sud, con temperature notture fino a -4°C a Potenza e -2°C a Campobasso. È marzo ma nessuno se n'è ancora accorto.

La tendenza: ancora gelo

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Una "fredda" alta pressione potrebbe prendere piede da mercoledì con un miglioramento meteo anche al Sud ma con clima ancora freddo per tutto il gelo accumulato che non sarà facile da scalfire. Le correnti saranno sempre orientali, è per questo che si manterrà un clima invernale da nord a sud. Qualche cambiamento potrebbe arrivare nel fine settimana con l'inizio di un peggioramento generalizzato che si farà concreto da lunedì 14 marzo con piogge estese a tutte le regioni, finalmente anche al Nord, e nevicate in montagna. Vista la distanza dall'evento, saranno necessari ulteriori aggiornamenti.