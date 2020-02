In fiamme tir sull'Autofiori, bruciati quintali di aglio

Quintali di aglio sono andati in fiamme intorno alle 13.30, nell'incendio di un autoarticolato romeno, che viaggiava sull'Autofiori, all'altezza del chilometro 93, in direzione Italia, poco dopo lo svincolo di Andora, in provincia di Savona. Per motivi ancora in fase di accertamento, ma molto probabilmente legati alla precedente esplosione di un pneumatico, la parte posteriore del mezzo ha cominciato a prendere fuoco.

Il conducente ha avuto ottimi riflessi e appena ha visto del fumo dallo specchietto retrovisore, ha subito accostato, parcheggiando il mezzo in una piazzola di sosta dedicata alle emergenze. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra antincendio dell'Autofiori, con base a Valle Chiappa, nel territorio comunale di San Bartolomeo al mare, in provincia di Imperia. Grazie alla vicinanza sono riusciti a spegnere le fiamme, prima che il tir venisse completamente avvolto dal fuoco.

Successivamente sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Parte del carico è stata salvata, ma è probabile che debba essere soppressa, in quanto contaminata dal fumo e bagnata dall'acqua utilizzata per lo spegnimento delle fiamme. Il traffico sull'A10, per fortuna, non ha subito grossi problemi, grazie al fatto che la carreggiata è rimasta libera. Nove sono i presidi della squadra antincendio dell’Autofiori, un servizio quest'ultimo che è attivo dal mese di maggio dell'anno scorso. Si trovano a: Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, arma di Taggia, Valle Chiappa, Albenga, Feglino, Pietra Ligure e Spotorno.

La presenza mezzi di soccorso dislocati Sull'A10, ancora una volta ha evitato che si verificassero danni maggiori, come accaduto in passato, quando dall'incendio di un tir si era liquefatto addirittura l'asfalto della corsia di marcia. Nessun problema anche per il conducente, che era comprensibilmente spaventato. Da un primo sopralluogo si è appreso che le fiamme sarebbero partite dal copertone, che in seguito all'esplosione, quest'ultima causata da un probabile surriscaldamento, ha preso fuoco. Non di rado è capitato è capitato di assistere a incendio causati anche dal surriscaldamento dei freni dei mezzi pesanti.