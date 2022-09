"Finché la sentivo urlare avevo speranza". Gli ultimi minuti di Alessandra

Continua a essere uno choc collettivo l'omicidio di Alessandra Matteuzzi. I dettagli che emergono sullo stalking subito e il brutale omicidio in pieno giorno gettano delle ombre sulla sicurezza sociale. E c’è chi si chiede: Alessandra poteva essere salvata?

Matteuzzi è stata uccisa dall’ex, Giovanni Padovani, il 23 agosto 2022 nel cortile di casa. L’uomo l’ha colpita con un martello che aveva precedentemente nascosto in loco.

L’ossessione

Matteuzzi e Padovani si erano conosciuti su Facebook. Pare che lei non fosse interessata a una relazione con un uomo, ma fu colpita dalla storia personale del calciatore, che aveva affrontato e sconfitto un tumore osseo.

Da subito Padovani mostra però segnali di pericolo nella relazione. Cerca di ingaggiare un investigatore privato per controllarla: il professionista però subodora la situazione e non accetta l’incarico. Così il calciatore fa pedinare Alessandra, le sottrae le password dello smartphone, dei social e perfino delle telecamere di sicurezza in casa, dove lei si prende cura della mamma malata. I messaggi inviati all’investigatore sono un indizio di ossessione. Giovanni gli chiede: “ Volevo sapere a che ora se n’è andata e se era con qualcuno oppure no ”, è il messaggio vocale fatto ascoltare a “Quarto grado”.

A gennaio 2022 Giovanni e Alessandra si lasciano: durante un periodo di ferie nella casa di famiglia di lei, lo scorge a spiare sul proprio smartphone. È l’ultima goccia o quasi. Lei accetta di rivederlo successivamente, lui le fa giurare sulla tomba del padre che non vede altri uomini. “ Voleva che gli inviassi un video ogni 10 minuti, in cui comparissero l’orario dell’orologio del pc e il luogo in cui mi trovavo ”, raccontava Alessandra.

A fine maggio Nicola, vicino di casa di Alessandra, incontra Giovanni sconvolto in cortile. “ Lui aveva qualcosa in mano, ma quando mi sono avvicinato l’ha gettata via ”, dice intervistato da “Quarto grado”. Nicola fa salire in casa propria Giovanni, e il vicino tocca con mano la sua ossessione. Giovanni racconta a Nicola di volersi vendicare di Alessandra.

Il racconto della sorella

Alessandra non ce la fa più: il 29 luglio va dai carabinieri e denuncia Giovanni. La donna si chiude in casa, esce solo per andare a trovare la madre che in quel momento è in una clinica per curarsi. Ma il 23 agosto Giovanni la uccide a martellate. La testimonianza della sorella a “Quarto grado” è sconvolgente.

Stefania Matteuzzi afferma infatti che Giovanni Padovani “ sembrava gentile, cordiale, rispettoso ”, ma che dopo un po’ che l’aveva conosciuto “ passava dalla dolcezza all’aggressività ”. Giovanni aveva cercato di mettere Stefania contro la sorella: le aveva detto che era malata, che lo tradiva, che era bugiarda.