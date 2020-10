Briatore "zittisce" Galli: l'attacco in diretta tv

Flavio Briatore in tarda serata è stato ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, il programma di informazione e approfondimento politico ed economico del giovedì in onda su Rete4. L'imprenditore si trova a Montecarlo, dove abitualmente vive e dove è tornato subito dopo aver finito il periodo di isolamento dopo aver contratto il coronavirus. Briatore e Del Debbio hanno commentato l'attuale situazione del Paese, nuovamente stretto nella mostra del coronavirus ma, soprattutto, le parole del professore Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano.

Sia l'imprenditore che il giornalista non sono stati clementi con il medico, che nei giorni scorsi si è lasciato andare a una dichiarazione che ha attirato a sé non poche critiche. " Non vedo morti di fame per le strade, ma morti di malattia negli ospedali ", ha detto all'inizio della settimana il primario ai microfoni di SkyTg24. Parole che non sono piaciute a Flavio Briatore: " Quello che ha detto Galli è totalmente inaccettabile. Galli dovrebbe andare in giro a vedere cosa succede fuori dagli ospedali, non si muore solo di virus. Si muore anche di altre malattie che non hanno curato ". L'imprenditore è implacabile contro il medico, colpevole di aver parlato forse con eccessiva leggerezza in un momento in cui l'Italia è sull'orlo di un tracollo, non solo sanitario ma anche economico. Le nuove misure di coprifuoco introdotte dalle singole regioni, in particolare in Lombardia, Lazio e Campania, rischiano di portare al fallimento interi settori come quello della ristorazione o quello dell'intrattenimento.