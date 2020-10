Zangrillo dà una lezione a Galli: "Non è un bell'esercizio..."

La pandemia ci ha fatto scoprire le guerre intestine tra i medici. Nulla di nuovo sotto il sole per chi conosce l'ambiente scientifico e sa che al suo interno i coltelli volano con frequenza. Il coronavirus ha reso tutto questo pubblico, supportato anche dai media che, nel tentativo di fare informazione, cercano notizie, rassicurazioni e delucidazioni dagli esperti, com'è giusto che sia. Ma i medici sono tra loro divisi e così si può assistere anche a casi come quello che nelle ultime ore ha visto coinvolto Alberto Zangrillo, primario dell'unità operativa di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, e Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano.

Il professor Alberto Zangrillo è stato ieri ospite di Massimo Giletti nel suo programma Non l'Arena per commentare e analizzare i recenti dati del contagio e fare il punto su quella che a tutti gli effetti sembra essere la seconda, temuta, ondata. Nel corso del suo intervento, però, il primario del San Raffaele ha trovato anche il tempo di rispondere con fermezza al primario del Sacco. I due sono "schierati" su posizioni diametralmente opposte. Massimo Galli, infatti, sostiene da sempre la linea più dura e non manca di lanciare cannonate verso alcuni colleghi, colpevoli secondo lui di una " comunicazione minimizzante ", con parole " eccessivamente rassicuranti o addirittura di negazione ". Un attacco frontale seguito da un appello: " Se non andiamo tutti nella stessa direzione, andremo a sbattere ". E la direzione da seguire si ipotizza sia la sua.