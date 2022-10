Firenze, auto dei vigili contro una processione, 9 feriti fra cui due bimbe

A Firenze, nella centralissima piazza Duomo, un'auto dei vigili urbani ha causato un incidente, con nove persone che sono rimaste ferite. Secondo le prime indiscrezioni la vettura dei vigili avrebbe urtato una bicicletta che ha innescato una carambola su un gruppo di fedeli peruviani in processione. Sono rimasti feriti due bambine di quattro e sette anni, cinque donne adulte e un uomo di circa 40 anni. Ferita - anche se lievemente - la vigilessa che ha causato l'incidente.

Le bimbe fortunatamente non sono in pericolo di vita, a destare preoccupazione però è un'anziana di 70 anni, che al momento si trova ricoverata in codice rosso. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente, forse una disattenzione da parte della vigilessa al volante. L'auto dei vigili era impegnata a scortare la folla. La processione in questione si tiene ogni anno nel centro di Firenze e - in buona parte - sui tratti pedonali. I fedeli di origine peruviana erano attesi al Duomo per la benedizione da parte di un preposto, poi sarebbero dovuti tornare indietro. "La preghiera per tutti i feriti coinvolti - ha detto il cardinale di Firenze Giuseppe Betori - nell’incidente e per le loro famiglie».

La vicinanza da parte del corpo dei vigili

"Sono personalmente toccato e profondamente dispiaciuto - ha detto poco dopo l'accaduto il comandante della polizia municipale di Firenze, Giacomo Tinella - per quanto avvenuto ed esprimo la vicinanza mia e di tutto il corpo della Polizia Municipale alle persone coinvolte, ai feriti e all'agente che é rimasta lievemente contusa".

I social non perdonano l'errore della vigilessa

Intanto sui social network diversi utenti hanno attaccato la vigilessa. "Durante le ore di lavoro bisognerebbe prestare più attenzione - scrive un utente su Facebook - lei non si è fatta nulla, ma adesso un'anziana rischia la vita e due bimbe sono finite in codice giallo".