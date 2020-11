Cancellata l'intervista della Leosini a Varani "Sono sconcertata..."

C'è un piccolo terremoto che da ieri scuote Viale Mazzini e che sta generando non poche polemiche anche a livello politico. Nella giornata di ieri, il direttore per un giorno di Rai Storia, in questo caso direttrice, è stata Franca Leosini. La controversa giornalista e conduttrice del programma cult Storie maledette ha deciso la programmazione del canale Rai e ha deciso di inserire al suo interno due interviste da lei realizzate, una a Luca Varani e una ad Angelo Izzo. Il primo è l'uomo che ha sfregiato con l'acido Lucia Annibali, il secondo è conosciuto come mostro del Circeo. Entrambe sono state cassate dalla direzione Rai e quella a Varani ha sollevato un polverone notevole tra i corridoi di Viale Mazzini e negli ambienti della politica.

A chiederne l'eliminazione dal palinstesto è stata la stessa Lucia Annibali, oggi parlamentare in quota Pd. È stata lei a chiamare la direttrice di Rai Storia, Silvia Calandrelli, chiedendo un suo intervento e in coda a Lucia Annibali si è mossa anche la politica. L'onorevole ha sempre dichiarato di non gradire quell'intervista, un racconto da lei ritenuto " a tratti profondamente inopportuno e anche tendenzialmente offensivo ", come da lei stessa dichiarato quest'oggi su Il fatto quotidiano. Il Partito Democratico e Italia Viva hanno puntato i piedi, chiedendo e ottenendo che quell'intervista non venisse trasmessa e così anche quella di Angelo Izzo è stata cassata.

Una decisione che ha sorpreso Franca Leosini, che a La Stampa ha espresso tutto il suo stupore per la polemica e la successiva rimozione dal palinsesto di due dei suoi lavori. La giornalista, interrogata dalla cronista del quotidiano torinese, si è detta " convintissima, in piena coscienza " della sua decisione di trasmettere quelle due interviste nell'ottica di denunciare le violenze contro le donne. " Questa terribile vicenda credo sia, tra le tante che raccontano di violenza, la più paradigmatica. Quale violenza può essere più crudele di quella che viene inflitta a una donna e che le rimarrà impressa sul corpo per sempre? L'ha tenuta in vita obbligandola a pensare a quanto le ha fatto il giorno dopo ", ha spiegato Franca Leosini, svelando il suo ragionamento dietro la scelta.