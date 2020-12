Galli e la terza ondata: "Quando ci sarà il picco"

"Se continuiamo a vedere quello che abbiamo visto nel fine settimana, il potenziale aumento dei contagi è una certezza" . A dirlo è l'infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, il professor Massimo Galli, all'agenzia stampa Adnkronos. " L'aumento dei contagi lo vedremo da metà gennaio in poi ", sentenzia con tono perentorio.

Se il Natale è di là da venire, ancor di più lo è l'aumento dei contagi. Secondo gli esperti - infettivologi, virologi e membri del Cts - la terza ondata è alle porte del nuovo anno. Entro la seconda metà di gennaio 2021, gli studiosi prevedono un nuovo picco di contagi: l'ennesimo colpo di coda del virus dopo qualche settimana di relativa quiete? Staremo a vedere. L'ultimo bollettino Covid riferisce di una inflessione notevole della curva epidemiologica con un numero calante di decessi e casi positivi (qui gli ultimi dati). Ciononostante, l'allerta resta altissima: " I numeri di oggi - spiega Galli -, non volendo dare importanza ai 30 ricoveri in più per il trend, riflettono il fatto che con le restrizioni delle scorse settimane, si iniziavano a vedere risultati. Il punto è mantenerli. Il dato dei decessi, ancora molto alto, è l'ultimo parametro che scende, ormai lo sappiamo. ".

C'è grande preoccupazione, in previsione del Natale, per il ritorno alla routine. Il timore degli esperti è che, con la riapertura di locali e negozi, ripiomberemo rapidamente nell'incubo dello scorso novembre, coi reparti Covi quasi saturi e file interminabili ai drive per il tampone. " Riaprire tutto implica gli spettacoli che abbiamo visto e la certezza di un aumento dei contagi. - dice Galli - Che poi tutti dicono 'c'era tantissima gente', ma tu dove eri? Perché eri lì? Se ci sta bene ritrovarci con tutto d'accapo ".