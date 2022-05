Le martellate in strada dalla sconosciuta: paura nel milanese

Domenica pomeriggio di paura a Garbagnate Milanese dove, in piazza Ambrogio Allievi, due donne di 47 e 38 anni sono state vittime di un’aggressione in strada da parte di una sconosciuta. La donna ha utilizzato un martello frangivetri, molto simile a quelli che si vedono sui mezzi di trasporto e che sono da utilizzare in caso di emergenza per fuggire.

Una vittima in codice rosso

La 47enne ha riportato - dopo l'aggressione - una brutta ferita alla testa. La donna è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, ma le sue condizioni non sembrano essere gravi. La 38enne ha riportato ferite più lievi ed è stata trasportata in codice verde presso l'ospedale di Garbagnate.

La donna che le ha aggredite, invece, è stata portata in ospedale per fare alcuni accertamenti sul suo stato psicologico.

Dubbi sul movente

Non si ha ancora idea su cosa abbia portato la sconosciuta a compiere l'insano gesto. L'aggressione sarebbe potuta trasformarsi in tragedia. Sembra che la donna abbia problemi di tossicodipendenza e in passato sarebbe stata in cura presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Si tratta di una 28enne del posto che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe iniziato a inveire verbalmente contro tre donne ferme in attesa alla stazione ferroviaria, per poi colpirle con il martello.

I soccorsi

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente contattato i sanitari del 118, che sono tempestivamente intervenuti sul luogo dell'aggressione. Verso le 18:45 sono arrivati i carabinieri di Rho, che stanno indagando sull'accaduto.

La solidarietà alle vittime