Dopo il gelo arriva il caldo: dove scoppia l'estate

Dal gelo e dalle nevicate insolite e fuori stagione come quelle dello scorso fine settimana in Sardegna, nel Lazio e in Campania alla prima fiammata di caldo che farà schizzare i termometri verso l'alto con valori tardo primaverili fino a 25°C e molto più vicini al mese di maggio. Un cambiamento repentino che da un tardivo inverno ci farà assaggiare la primavera inoltrata.

Prima la bassa pressione

Il raggiungimento delle maniche corte di giorno, però, dovrà prima fare i conti con qualche incertezza specialmente al Sud con residui fenomeni. Meteo stabile anche se non soleggiato al Centro-Nord dove transiteranno delle velature da ovest verso est ma senza provocare fenomeni. Ecco che l'alta pressione, da martedì 5, si impadronirà del nostro Paese regalando una giornata più soleggiata da nord a sud e temperature diurne in ripresa. Di notte e all'alba, invece, farà ancora freddo soprattutto al Centro-Nord e su tutte le zone interne. Prima dell'esplosione del caldo, però, una debole perturbazione atlantica si creerà un varco nell'anticiclone mercoledì 6 aprile con cieli molto nuvolosi e qualche pioggia soprattutto al Centro-Sud e nevicate sui rilievi.

Meteo caldo, ecco dove

Come spiegano gli esperti, la vera esplosione di un clima super mite l'avremo giovedì: i valori massimi raggiungeranno 22-23 gradi sulle vallate alpine del Nord con punte fino a 25 gradi. Non solo: temperature massime over 20 si toccheranno anche a Torino, Milano, Bologna. Più fresco il Centro-Sud ma con un bel tepore primaverile anche se non si dovrebbero superare i 20 gradi durante le ore centrali della giornata. Situazione immutata anche venerdì, con 25 gradi di massima a Bolzano, 23 a Trento, 22 gradi a Torino e 21 a Milano. In aumento anche i valori del Centro-Sud con punte di 22 gradi a Bari.

La tendenza per il fine settimana vedrà ancora protagonista l'alta pressione: cieli sereni ma con nubi pomeridiane sulle zone internde del Centro-Sud e qualche acquazzone non esluso. I valori saranno ancora pienamente primaverili ma le temperature massime subiranno un ridimensionamento tornando su valori più tipici della prima decade di aprile. Di giorno, infatti, nessuna località supererà i 20 gradi e saranno comprese fra 13 e 18 gradi. È ancora molto prematuro spingersi oltre i 7 giorni ma l'alta pressione dovrebbe continuare indisturbata almeno fino a mercoledì 13 aprile quando una perturbazione da ovest potrebbe riportare piogge diffuse sui settori occidentali e tirrenici. È ancora molto presto per parlare di previsioni, godiamoci il primo vero scampolo primaverile che ci attende nelle prossime ore.