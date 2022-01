"Un nuovo stop": che tempo aspettarsi nei prossimi giorni

Il meteo non smette di stupirci: dopo il gelo e le nevicate anche il pianura e sulle coste dell'adriatico, ci prepariamo ad un nuovo ribaltone. Un'area di alta pressione riporterà bel tempo ma soprattutto temperature nuovamente sopra le medie del periodo a partire dal prossimo fine settimana.

Si chiude la porta del gelo

Come mostrano le immagini del satellite, sull'Italia centro-meridionale è ancora attiva una circolazione di bassa pressione che richiama aria molto fredda dai Balcani: per martedì e mercoledì saranno ancora possibili precipitazioni nevose a quote molto basse e temperature sotto lo zero durante la notte su gran parte del Paese. Dalla seconda parte della settimana, però, ci sarà un nuovo brusco stop alla stagione invernale che sembrava essersi rimessa definitivamente sui binari giusti e consoni alla seconda decade di gennaio. Per gli amanti di freddo e neve, però, non sarà così.

Le caratteristiche del nuovo anticiclone

Come dicono gli esperti meteo, il prossimo anticiclone non sarà, però, di origine africana: si tratta dell'alta pressione delle Azzorre che dall'Atlantico si sposterà sul Mediterraneo ma non solo. Infatti, riuscirà ad inglobare gran parte del Vecchio Continente favorendo bel tempo, clima stabile e mite durante il giorno anche in molte nazioni europee, soprattutto quelle Occidentali (Isole Britanniche, Penisola Iberica e Francia). L'altra caratteristica rilevante sarà la sua "forza", si toccheranno i 1030 millibar (unità di misura della pressione), valore molto alto per il periodo e più frequente durante la bella stagione.

L'enorme area di alta pressione avrà il merito di bloccare le perturbazioni atlantiche, riportare giornate soleggiate con temperature massime in aumento e superiori alle medie e "chiudendo" la porta del gelo che rimarrà confinata ai Balcani. Ecco perchè, nel prossimo fine settimana, al Centro-Sud torneranno valori termici diurni anche di 15-17 gradi. La notte, però, complice anche i cieli sereni e assenza di vento, l'inverno farà sentire la sua forza con valori intorno allo zero o al di sotto su gran parte del Centro-Nord, specialmente sulle zone di pianura a causa dell'inversione termica. Anticiclone in inverno significa nebbie sulla ValPadana: attenzione alla formazione del fenomeno che ridurrà la visibilità anche di giorno mantenendo un clima pienamente invernale.

La tendenza sul medio termine

Senza sbilanciarsi troppo, i modelli meteo ripropongono scenari pienamente invernali per la terza decade del mese con nuove ondate di freddo e neve sul nostro Paese. Siamo soltanto a metà della stagione invernale che, in teoria, potrebbe ancora dire molto. Rispetto al periodo di Natale, comunque, l'area di alta pressione non sembra molto a lungo. In ogni caso, per comprendere le dinamiche dell'atmosfera, saranno necessari nuovi aggiornamenti.